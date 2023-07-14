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НОВОСТИ

Приток ПИИ в недвижимость составил более 66 млрд. долл. США

На сегодняшний день Вьетнам привлек 37.500 проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на сумму почти 450 млрд. долл. США, в том числе 1100 проектов в сфере недвижимости с общим капиталом в 66,4 млрд. долл. США, сообщили на международном семинаре в Ханое 13 июля.
  Приток ПИИ в недвижимость составил более 66 млрд. долл. Фото: baodautu.vn  
На сегодняшний день Вьетнам привлек 37.500 проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на сумму почти 450 млрд. долл. США, в том числе 1100 проектов в сфере недвижимости с общим капиталом в 66,4 млрд. долл. США, сообщили на международном семинаре в Ханое 13 июля.

Выступая на семинаре, посвященном потенциалу развития вьетнамского рынка недвижимости, организованном журналом Nha dau tu («Инвестор»), Нгуен Ань Туан, заместитель руководителя Агентства иностранных инвестиций при Министерстве планирования и инвестиций, отметил, что недвижимость занимает второе место по привлечению ПИИ, уступая лишь перерабатывающей и обрабатываемой промышленности.

Среди 48 стран и территорий, инвестирующих в рынок недвижимости Вьетнама, лидирует Сингапур, за ним следуют Республика Корея (РК) и Япония, добавил он.

Иностранные инвестиции пришли в 45 городов и провинций, из которых львиная доля приходится на город Хошимин - 16 млрд. долл. США (24,7%), за ним следует Ханой, а также южные провинции Биньзыонг и Бариа - Вунгтау.

Туан отметил, что большинство иностранных инвесторов в недвижимости - это крупные компании, а стоимость многих проектов достигает миллиардов долларов США, пояснив, что Вьетнам обладает такими преимуществами, как политическая стабильность, высокие темпы экономического роста, конкурентоспособная себестоимость, большое количество рабочей силы, выгодное географическое положение, открытая и прозрачная инвестиционная среда, развитая инфраструктура и др.

Он отметил, что за последние 35 лет иностранные инвесторы внесли свой вклад в стандартизацию вьетнамского рынка недвижимости и строительство объектов, отвечающих региональным и международным стандартам.

Помимо промышленной недвижимости, магнитом для иностранных инвесторов стали и другие сегменты, такие как жилищная и курортная недвижимость, добавил он.

Туан также указал на проблемы, препятствующие реализации проектов ПИИ, такие как сложная правовая система и административные процедуры, а также ужесточение условий кредитования и выпуска государственных облигаций, которые, по его словам, необходимо решить в ближайшее время.

Джозеф Лоу, президент компании Keppel Land Vietnam, предложил Вьетнаму обеспечить предложение земли на фоне быстрой урбанизации и роста среднего класса, а также оптимизировать земельные участки в центральных районах для создания устойчивого сектора недвижимости.

Туан отметил, что большинство иностранных инвесторов в недвижимости - это крупные компании, а стоимость многих проектов достигает миллиардов долларов США, пояснив, что Вьетнам обладает такими преимуществами, как политическая стабильность, высокие темпы экономического роста, конкурентоспособная себестоимость, большое количество рабочей силы, выгодное географическое положение, открытая и прозрачная инвестиционная среда, развитая инфраструктура и др.

Он отметил, что за последние 35 лет иностранные инвесторы внесли свой вклад в стандартизацию вьетнамского рынка недвижимости и строительство объектов, отвечающих региональным и международным стандартам.

Помимо промышленной недвижимости, магнитом для иностранных инвесторов стали и другие сегменты, такие как жилищная и курортная недвижимость, добавил он.

Туан также указал на проблемы, препятствующие реализации проектов ПИИ, такие как сложная правовая система и административные процедуры, а также ужесточение условий кредитования и выпуска государственных облигаций, которые, по его словам, необходимо решить в ближайшее время.

Джозеф Лоу, президент компании Keppel Land Vietnam, предложил Вьетнаму обеспечить предложение земли на фоне быстрой урбанизации и роста среднего класса, а также оптимизировать земельные участки в центральных районах для создания устойчивого сектора недвижимости.

ВИА/ИЖВ

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