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Приток ПИИ в недвижимость составил более 66 млрд. долл. США
Выступая на семинаре, посвященном потенциалу развития вьетнамского рынка недвижимости, организованном журналом Nha dau tu («Инвестор»), Нгуен Ань Туан, заместитель руководителя Агентства иностранных инвестиций при Министерстве планирования и инвестиций, отметил, что недвижимость занимает второе место по привлечению ПИИ, уступая лишь перерабатывающей и обрабатываемой промышленности.
Среди 48 стран и территорий, инвестирующих в рынок недвижимости Вьетнама, лидирует Сингапур, за ним следуют Республика Корея (РК) и Япония, добавил он.
Иностранные инвестиции пришли в 45 городов и провинций, из которых львиная доля приходится на город Хошимин - 16 млрд. долл. США (24,7%), за ним следует Ханой, а также южные провинции Биньзыонг и Бариа - Вунгтау.
Туан отметил, что большинство иностранных инвесторов в недвижимости - это крупные компании, а стоимость многих проектов достигает миллиардов долларов США, пояснив, что Вьетнам обладает такими преимуществами, как политическая стабильность, высокие темпы экономического роста, конкурентоспособная себестоимость, большое количество рабочей силы, выгодное географическое положение, открытая и прозрачная инвестиционная среда, развитая инфраструктура и др.
Он отметил, что за последние 35 лет иностранные инвесторы внесли свой вклад в стандартизацию вьетнамского рынка недвижимости и строительство объектов, отвечающих региональным и международным стандартам.
Помимо промышленной недвижимости, магнитом для иностранных инвесторов стали и другие сегменты, такие как жилищная и курортная недвижимость, добавил он.
Туан также указал на проблемы, препятствующие реализации проектов ПИИ, такие как сложная правовая система и административные процедуры, а также ужесточение условий кредитования и выпуска государственных облигаций, которые, по его словам, необходимо решить в ближайшее время.
Джозеф Лоу, президент компании Keppel Land Vietnam, предложил Вьетнаму обеспечить предложение земли на фоне быстрой урбанизации и роста среднего класса, а также оптимизировать земельные участки в центральных районах для создания устойчивого сектора недвижимости.
Туан отметил, что большинство иностранных инвесторов в недвижимости - это крупные компании, а стоимость многих проектов достигает миллиардов долларов США, пояснив, что Вьетнам обладает такими преимуществами, как политическая стабильность, высокие темпы экономического роста, конкурентоспособная себестоимость, большое количество рабочей силы, выгодное географическое положение, открытая и прозрачная инвестиционная среда, развитая инфраструктура и др.
Он отметил, что за последние 35 лет иностранные инвесторы внесли свой вклад в стандартизацию вьетнамского рынка недвижимости и строительство объектов, отвечающих региональным и международным стандартам.
Помимо промышленной недвижимости, магнитом для иностранных инвесторов стали и другие сегменты, такие как жилищная и курортная недвижимость, добавил он.
Туан также указал на проблемы, препятствующие реализации проектов ПИИ, такие как сложная правовая система и административные процедуры, а также ужесточение условий кредитования и выпуска государственных облигаций, которые, по его словам, необходимо решить в ближайшее время.
Джозеф Лоу, президент компании Keppel Land Vietnam, предложил Вьетнаму обеспечить предложение земли на фоне быстрой урбанизации и роста среднего класса, а также оптимизировать земельные участки в центральных районах для создания устойчивого сектора недвижимости.