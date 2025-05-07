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Приток ПИИ во Вьетнам увеличился почти на 40%
За первые четыре месяца 2025 года, по оценке, реализованные иностранные инвестиции составили около 6,74 млрд долларов, что на 7,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
По мнению Департамента иностранных инвестиций, приток ПИИ во Вьетнам продолжает устойчиво расти на фоне нестабильной мировой экономической ситуации. Особенно быстро растут объёмы корректируемых инвестиций и инвестиций посредством покупки долей и акций — почти в 3,9 и 2,1 раза соответственно, что компенсирует снижение объёма новых инвестиций и обеспечивает общий рост совокупного объёма ПИИ за 4 месяца (на 39,9%).
Кроме того, количество новых инвестиционных проектов (1 204 проекта, рост на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом), количество проектов с увеличением капитала (540 случаев, рост на 44,4%) и количество сделок по внесению капитала и покупке акций (1 106 сделок, рост на 8,3%) также увеличились, что свидетельствует о продолжающемся укреплении доверия иностранных инвесторов к инвестиционной среде Вьетнама.
Помимо инвесторов из США и ЕС, по данным Департамента иностранных инвестиций, лидирующие позиции среди иностранных инвесторов по-прежнему занимают страны Азии, такие как Сингапур, Республика Корея и Китай. Вместе с тем, наблюдаются позитивные признаки и со стороны меньших рынков, что говорит о диверсификации источников ПИИ.
На сегодняшний день, за первые четыре месяца 2025 года, во Вьетнам инвестировали 81 страна и территория. В их числе лидирует Сингапур с общим объёмом инвестиций более 3,2 млрд долларов США (23,5% от общего объёма инвестиций, рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом). На втором месте Республика Корея с более чем 2,8 млрд долларов (20,4%, рост в 3,3 раза), за ней следуют Китай, Япония и Гонконг (Китай).
По информации Департамента, иностранные инвесторы вложились в 18 из 21 отраслей национальной экономики. Лидером является обрабатывающая промышленность с общим объёмом инвестиций более 8,9 млрд долларов, что составляет 64,6% от общего объёма зарегистрированных ПИИ, увеличившись на 35,1% по сравнению с прошлым годом.
На втором месте — сектор недвижимости с объёмом инвестиций почти 2,83 млрд долларов (20,5%, рост на 61,9%). Далее следуют сферы профессиональной, научной и технической деятельности, а также гостиничный бизнес и общественное питание — с объёмами зарегистрированных инвестиций соответственно почти 611 млн и более 352 млн долларов.
Что касается территориального распределения, Департамент отмечает, что регионы с высокой способностью к привлечению инвестиций продолжают играть ведущую роль как по количеству, так и по объёму проектов. В частности, за последние четыре месяца иностранные инвестиции поступили в 52 провинции и города страны. Лидирует Бакнинь с объёмом зарегистрированных инвестиций более 2,69 млрд долларов (19,5% от общего объёма, рост почти в 2,7 раза). На втором месте Донгнай — более 1,52 млрд долларов (11%, рост в 2,3 раза). Третье место занимает Хошимин, где зарегистрировано более 1,48 млрд долларов инвестиций (10,7%, рост на 77,7%). Далее следуют Ханой, Бариа-Вунгтау, Ханам и другие./