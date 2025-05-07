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НОВОСТИ

Приток ПИИ во Вьетнам увеличился почти на 40%

Согласно данным Департамента иностранных инвестиций (Министерство финансов Вьетнама), по состоянию на конец апреля 2025 года общий объём зарегистрированных иностранных инвестиций во Вьетнам составил почти 13,82 млрд долларов США, что на 39,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из этой суммы объём новых зарегистрированных инвестиций составил более 5,59 млрд долларов, что на 23,8% меньше по сравнению с прошлым годом. В то же время объём дополнительно вложенных инвестиций достиг почти 6,4 млрд долларов, увеличившись почти в 3,9 раза. Объём инвестиций посредством внесения капитала и покупки акций составил почти 1,83 млрд долларов, увеличившись почти в 2,1 раза.

За первые четыре месяца 2025 года, по оценке, реализованные иностранные инвестиции составили около 6,74 млрд долларов, что на 7,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По мнению Департамента иностранных инвестиций, приток ПИИ во Вьетнам продолжает устойчиво расти на фоне нестабильной мировой экономической ситуации. Особенно быстро растут объёмы корректируемых инвестиций и инвестиций посредством покупки долей и акций — почти в 3,9 и 2,1 раза соответственно, что компенсирует снижение объёма новых инвестиций и обеспечивает общий рост совокупного объёма ПИИ за 4 месяца (на 39,9%).

Кроме того, количество новых инвестиционных проектов (1 204 проекта, рост на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом), количество проектов с увеличением капитала (540 случаев, рост на 44,4%) и количество сделок по внесению капитала и покупке акций (1 106 сделок, рост на 8,3%) также увеличились, что свидетельствует о продолжающемся укреплении доверия иностранных инвесторов к инвестиционной среде Вьетнама.

Помимо инвесторов из США и ЕС, по данным Департамента иностранных инвестиций, лидирующие позиции среди иностранных инвесторов по-прежнему занимают страны Азии, такие как Сингапур, Республика Корея и Китай. Вместе с тем, наблюдаются позитивные признаки и со стороны меньших рынков, что говорит о диверсификации источников ПИИ.

На сегодняшний день, за первые четыре месяца 2025 года, во Вьетнам инвестировали 81 страна и территория. В их числе лидирует Сингапур с общим объёмом инвестиций более 3,2 млрд долларов США (23,5% от общего объёма инвестиций, рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом). На втором месте Республика Корея с более чем 2,8 млрд долларов (20,4%, рост в 3,3 раза), за ней следуют Китай, Япония и Гонконг (Китай).

По информации Департамента, иностранные инвесторы вложились в 18 из 21 отраслей национальной экономики. Лидером является обрабатывающая промышленность с общим объёмом инвестиций более 8,9 млрд долларов, что составляет 64,6% от общего объёма зарегистрированных ПИИ, увеличившись на 35,1% по сравнению с прошлым годом.

На втором месте — сектор недвижимости с объёмом инвестиций почти 2,83 млрд долларов (20,5%, рост на 61,9%). Далее следуют сферы профессиональной, научной и технической деятельности, а также гостиничный бизнес и общественное питание — с объёмами зарегистрированных инвестиций соответственно почти 611 млн и более 352 млн долларов.

Что касается территориального распределения, Департамент отмечает, что регионы с высокой способностью к привлечению инвестиций продолжают играть ведущую роль как по количеству, так и по объёму проектов. В частности, за последние четыре месяца иностранные инвестиции поступили в 52 провинции и города страны. Лидирует Бакнинь с объёмом зарегистрированных инвестиций более 2,69 млрд долларов (19,5% от общего объёма, рост почти в 2,7 раза). На втором месте Донгнай — более 1,52 млрд долларов (11%, рост в 2,3 раза). Третье место занимает Хошимин, где зарегистрировано более 1,48 млрд долларов инвестиций (10,7%, рост на 77,7%). Далее следуют Ханой, Бариа-Вунгтау, Ханам и другие./

ВИА/ИЖВ

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