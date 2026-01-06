Приток ПИИ во Вьетнам превысил 38 млрд долларов США

Примечательно, что объём фактически реализованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во Вьетнаме в 2025 году, по оценке, составил 27,62 млрд долларов США, увеличившись на 9% по сравнению с предыдущим годом. Это самый высокий показатель реализованных ПИИ за последние пять лет.



Автономный робот в производственной линии по выпуску солнечных батарей в провинции Футхо (Фото: ВИА)

Как сообщило Статистическое управление, по линии новых инвестиционных проектов было выдано лицензий 4 054 проектам с общим зарегистрированным капиталом 17,32 млрд долларов США, что означает рост на 20,1% по количеству проектов и снижение на 12,2% по объёму зарегистрированного капитала по сравнению с предыдущим годом. При этом наибольший объём новых ПИИ пришёлся на обрабатывающую промышленность — 9,80 млрд долларов США, или 56,5% общего объёма нового зарегистрированного капитала; на операции с недвижимостью пришлось 3,67 млрд долларов США (21,2%); на остальные отрасли — 3,85 млрд долларов США (22,2%).

Кроме того, по линии корректировки зарегистрированного капитала 1 404 ранее лицензированных проектов увеличили инвестиции на 14,07 млрд долларов США, что на 0,8% больше по сравнению с предыдущим годом.

Если учитывать как новый зарегистрированный капитал, так и дополнительный капитал по ранее лицензированным проектам, то объём ПИИ, зарегистрированных в обрабатывающей промышленности, достиг 18,59 млрд долларов США, что составляет 59,2% общего объёма нового и дополнительно зарегистрированного капитала; операции с недвижимостью — 6,26 млрд долларов США (19,9%); остальные отрасли — 6,54 млрд долларов США (20,9%).

В части вкладов в капитал и приобретения акций иностранными инвесторами было зафиксировано 3 587 операций с общей стоимостью 7,03 млрд долларов США, что на 54,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них 1 305 операций по вкладам в капитал и покупке акций привели к увеличению уставного капитала предприятий на сумму 2,55 млрд долларов США, а 2 282 операции по приобретению долей у отечественных инвесторов не повлекли увеличения уставного капитала и составили 4,48 млрд долларов США.

По форме вкладов в капитал и приобретения акций иностранными инвесторами инвестиции в обрабатывающую промышленность достигли 2,43 млрд долларов США, что составляет 34,6% общего объёма; в профессиональную, научную и технологическую деятельность — 1,29 млрд долларов США (18,3%); в остальные отрасли — 3,31 млрд долларов США (47,1%).

Среди 90 стран и территорий, чьи проекты получили новые инвестиционные лицензии во Вьетнаме в 2025 году, крупнейшим инвестором стал Сингапур с объёмом 4,84 млрд долларов США, что составляет 27,9% общего объёма нового зарегистрированного капитала; далее следуют Китай — 3,64 млрд долларов США (21%), специальный административный район Гонконг (Китай) — 1,73 млрд долларов США (10%), Япония — 1,62 млрд долларов США (9,4%), Швеция — 1,0 млрд долларов США (5,8%), Тайвань — 965,8 млн долларов США (5,6%), Республика Корея — 895,9 млн долларов США (5,2%).

Среди отраслей, в которые были направлены инвестиции во Вьетнаме, обрабатывающая промышленность привлекла 22,88 млрд долларов США, что составляет 82,8% общего объёма фактически реализованных ПИИ; операции с недвижимостью — 1,93 млрд долларов США (7%); производство и распределение электроэнергии, газа, горячей воды, пара и кондиционирование воздуха — 914,9 млн долларов США (3,3%) и др.