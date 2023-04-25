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Приток ПИИ восстанавливается
В общей сложности было добавлено 386 проектов на общую сумму 1,66 млрд долларов США, что на 19,5% больше по количеству и на 68,6% меньше по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост, несмотря на связанное с этим снижение, отражал уверенность инвесторов в деловом климате Вьетнама и решения о расширении существующих проектов.
Также за четыре месяца иностранные инвесторы совершили 1.044 сделки по вложению капитала и покупке акций, при этом их вложенный капитал превысил 3,1 миллиарда долларов США, что на 70,4% больше, чем в прошлом году. Они инвестировали в 18 секторов экономики, в основном в переработку и производство, на сумму более 5,1 миллиарда долларов США или 57,8% от общего объема их инвестиций.
Количество стран и территорий, инвестировавших во Вьетнам за этот период, составило 77. Лидером стал Сингапур, вложивший на рынок около 2,2 млрд долларов США, за ним следуют Япония с почти 2 млрд долларов США и Китай с 752 млн долларов США.
Ханой был главным местом для инвестиций ПИИ с более чем 1,1 миллиарда долларов США. Бакжанг занял второе место, за ним следуют Хошимин, Биньзыонг и Донгнай.
FIA заявила, что, хотя экспорт сектора ПИИ сократился, он по-прежнему компенсировал дефицит торгового баланса в размере почти 8,3 млрд долларов США в секторе внутреннего бизнеса и помог стране получить положительное сальдо торгового баланса в размере около 5,2 млрд долларов США в первые месяцы года.