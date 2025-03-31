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НОВОСТИ

Приток иностранных инвестиций набирает обороты во Вьетнаме

Руководство всех провинций и городов Вьетнама активно поддерживает предприятия с иностранным капиталом, создавая для них благоприятные условия и эффективные механизмы поддержки, что способствует дальнейшему росту притока ПИИ. Уже в первый рабочий день 2025 года провинция Бакнинь выдала свидетельства о регистрации инвестиций и решения об утверждении инвестиционной политики 18 отечественным и иностранным предприятиям с общим капиталом 1,8 млрд долларов США, из которых только прямые иностранные инвестиции (ПИИ) составили 1,67 млрд долларов США, тем самым выполнив годовой план по ПИИ.

По словам директора Департамента финансов Нгуен Вьет Хунга, с начала 2025 года приток ПИИ в Бакнинь увеличился в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (по объему как новых инвестиций, так и дополнительных вложений), что позволяет провинции сохранять лидерство в стране по привлечению иностранных инвестиций.

Бакнинь системно и избирательно подходит к привлечению ПИИ -проектов на основе принципов «Два мало – Три высоко – Четыре готовности – Один запрет», а именно:Два «мало» – минимальное использование земельных ресурсов, низкая трудоемкость; Три «высоко» – высокая инвестиционная стоимость проектов, современные технологии, высокая экономическая эффективность; Четыре «готовности» – готовность промышленных площадок, высококвалифицированных кадров, благоприятных административных условий и поддержки предприятий; Один «запрет» – отсутствие загрязняющих окружающую среду проектов. Руководство провинции ежеквартально проводит встречи с предпринимателями, оперативно решая возникающие проблемы и создавая комфортные условия для ведения бизнеса.

В 2024 году город Хайфон привлек 4,9 млрд долларов США в виде ПИИ, что на почти 1,3 раза больше, чем в 2023 году, заняв второе место в стране. На 2025 год Хайфон поставил цель привлечь 4,5 млрд долларов США ПИИ.

По словам главы Управления экономической зоны Хайфона Ле Чунг Киена, уже в начале года город направил делегации для привлечения инвестиций в страны, лидирующие в сфере высоких технологий, а также к крупнейшим мировым корпорациям в области электроники, электротехники и производства полупроводников…

Были подписаны многочисленные соглашения о сотрудничестве, меморандумы о взаимопонимании и инвестиционные обязательства, касающиеся как существующих промышленных зон, так и новых экономических кластеров, таких как прибрежная экономическая зона на юге города. Это открывает оптимистичные перспективы в ближайшем будущем.

Только за первые два месяца 2025 года Хайфон привлек 278 млн долларов ПИИ, доведя общее количество активных инвестиционных проектов до более чем 1 000, с общим объемом инвестиций 34,31 млрд долларов США из 42 стран и территорий. Предприятия с иностранным капиталом обеспечивают более 86% экспортной выручки города.

Провинция Ханам также ставит цель привлечь 1 млрд долларов США ПИИ в 2025 году. Уже в первом квартале было привлечено 500 млн долларов, что дает уверенность в успешном выполнении годового плана.

Руководствуясь стратегией развития промышленных зон в сочетании с городскими и сервисными кластерами, а также привлечением высокотехнологичных и экологически чистых производств, Ханам отдает предпочтение надежным инвесторам с устойчивым финансовым потенциалом.

Недавно Ханам получил одобрение Премьер-министра на создание высокотехнологичного парка площадью 663 га в районе Линян. Провинция уже вложила средства в развитие транспортной инфраструктуры, соединяющей этот парк с автотрассами Ханой – Хайфон и Каузье – Ниньбинь.

ВИА/ИЖВ

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