НОВОСТИ
Приток иностранных инвестиций набирает обороты во Вьетнаме
По словам директора Департамента финансов Нгуен Вьет Хунга, с начала 2025 года приток ПИИ в Бакнинь увеличился в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (по объему как новых инвестиций, так и дополнительных вложений), что позволяет провинции сохранять лидерство в стране по привлечению иностранных инвестиций.
Бакнинь системно и избирательно подходит к привлечению ПИИ -проектов на основе принципов «Два мало – Три высоко – Четыре готовности – Один запрет», а именно:Два «мало» – минимальное использование земельных ресурсов, низкая трудоемкость; Три «высоко» – высокая инвестиционная стоимость проектов, современные технологии, высокая экономическая эффективность; Четыре «готовности» – готовность промышленных площадок, высококвалифицированных кадров, благоприятных административных условий и поддержки предприятий; Один «запрет» – отсутствие загрязняющих окружающую среду проектов. Руководство провинции ежеквартально проводит встречи с предпринимателями, оперативно решая возникающие проблемы и создавая комфортные условия для ведения бизнеса.
В 2024 году город Хайфон привлек 4,9 млрд долларов США в виде ПИИ, что на почти 1,3 раза больше, чем в 2023 году, заняв второе место в стране. На 2025 год Хайфон поставил цель привлечь 4,5 млрд долларов США ПИИ.
По словам главы Управления экономической зоны Хайфона Ле Чунг Киена, уже в начале года город направил делегации для привлечения инвестиций в страны, лидирующие в сфере высоких технологий, а также к крупнейшим мировым корпорациям в области электроники, электротехники и производства полупроводников…
Были подписаны многочисленные соглашения о сотрудничестве, меморандумы о взаимопонимании и инвестиционные обязательства, касающиеся как существующих промышленных зон, так и новых экономических кластеров, таких как прибрежная экономическая зона на юге города. Это открывает оптимистичные перспективы в ближайшем будущем.
Только за первые два месяца 2025 года Хайфон привлек 278 млн долларов ПИИ, доведя общее количество активных инвестиционных проектов до более чем 1 000, с общим объемом инвестиций 34,31 млрд долларов США из 42 стран и территорий. Предприятия с иностранным капиталом обеспечивают более 86% экспортной выручки города.
Провинция Ханам также ставит цель привлечь 1 млрд долларов США ПИИ в 2025 году. Уже в первом квартале было привлечено 500 млн долларов, что дает уверенность в успешном выполнении годового плана.
Руководствуясь стратегией развития промышленных зон в сочетании с городскими и сервисными кластерами, а также привлечением высокотехнологичных и экологически чистых производств, Ханам отдает предпочтение надежным инвесторам с устойчивым финансовым потенциалом.
Недавно Ханам получил одобрение Премьер-министра на создание высокотехнологичного парка площадью 663 га в районе Линян. Провинция уже вложила средства в развитие транспортной инфраструктуры, соединяющей этот парк с автотрассами Ханой – Хайфон и Каузье – Ниньбинь.