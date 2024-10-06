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НОВОСТИ

Приток иностранного капитала на южный рынок недвижимости

Иностранные инвестиции постоянно вливаются в рынок недвижимости южных регионов, что привело к появлению ряда новых проектов за последние восемь месяцев.

 

По данным Главного статистического управления (ГСУ) при Министерстве планирования и инвестиций (МПИ), в рассматриваемый период объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) продолжал расти.
В стране появилось 2 247 новых проектов с общим зарегистрированным капиталом почти 12 миллиардов долларов США, что на 8,5 и 27 % больше, чем в прошлом году. Из этой суммы 2,4 миллиарда долларов США было инвестировано в проекты в сфере недвижимости, что составляет 20 % от общего объема.
Трой Гриффитс, заместитель управляющего директора Savills Vietnam, отметил, что за последние 3-4 года приток ПИИ был довольно сильным, добавив, что они начали проникать на рынок, и проекты ПИИ начали реализовываться.

В частности, АО «TT Capital Investment JSC» вместе с двумя партнерами из Японии - Cosmos Initia (член Daiwa House Group) и Koterasu - недавно сотрудничали в области строительства доступного жилья в Биньзыонге и соседних провинциях.

Это совместное предприятие объявило об инвестициях в размере около 150 миллионов долларов США в течение следующих пяти лет и намерено ежегодно поставлять на рынок тысячи доступных квартир. Предприятие завершило внесение капитала в проект строительства 2 000 квартир в городе Зиан, открытие которого запланировано на третий квартал этого года.

Между тем, Kim Oanh Group также подписала соглашение об инвестиционном сотрудничестве по проекту городской застройки в Биньзыонге стоимостью 1 миллиард долларов США с тремя японскими партнерами, а именно Sumitomo Forestry Group, Kumagai Gumi Group и NTT Urban Development Asset Management Corporation.

Bcons Group, компания с несколькими проектами социального жилья в Биньзыонге, также сотрудничает с компанией Asset Limited из Таиланда для разработки 11 проектов жилья общей стоимостью около 9 000 доступных квартир в Биньзыонге. Недавно Bcons объявила о своем плане построить более 2 000 единиц социального жилья в городе Зиан в 2025 году.

Совсем недавно, в августе, компания Daewoo E&C из Республики Корея (РК) приняла решение инвестировать дополнительные 105 миллионов долларов США в развитие проекта недвижимости площадью более 55 гектаров в провинции Донгнай.

В июле 2024 года компания Nova Service Group, входящая в NovaGroup, объявила о том, что ведет переговоры с компанией из Республики Корея о развитии проекта NovaWorld Phan Thiet.

Тем временем компания Electronic Tripod Vietnam Co., Ltd., дочерняя компания Tripod Technology Group из Тайваня (Китай), приобрела у Sonadezi Chau Duc промышленный участок площадью 18 га в провинции Бариа - Вунгтау.

По словам генерального директора Cushman & Wakefield Vietnam Чанг Буи, с конца 2023 года по первую половину 2024 года на рынке недвижимости было зарегистрировано 16 сделок по слиянию и поглощению (M&A). Иностранные инвесторы в основном ищут чистые земельные фонды с большим потенциалом для будущего развития.

Кейсуке Мураока, представитель совместного предприятия Cosmos Initia из Японии, отметил, что, принимая решение об инвестировании во Вьетнам, инвестор тщательно изучил рынок и его потенциал. Он добавил, что на южном рынке наиболее целесообразно развивать средний сегмент.

ИЖВ/ВИА

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