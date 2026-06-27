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Присутствие Вьетнама в ITLOS посылает мощный сигнал о приверженности верховенству права
Чтобы получить независимую оценку значения этого события, корреспондент ВИА в Южной Африке провёл эксклюзивное интервью с профессором Хенни Стрейдомом, председателем Южноафриканского отделения Ассоциации международного права.
Профессор Хенни Стрейдом подчеркнул, что избрание доктора Нгуен Тхи Лан Ань первым представителем Вьетнама в составе ITLOS является поистине знаковым событием. Он поздравил Вьетнам и нового судью ITLOS, отметив, что международные судебные органы, подобные ITLOS, всегда нуждаются в справедливом и сбалансированном географическом представительстве.
По словам профессора Стрейдома, ещё одним важным фактором, подчёркивающим значение присутствия Вьетнама в ITLOS, является ситуация в Восточном море. Он отметил, что этот регион остаётся зоной пересекающихся притязаний на суверенитет и многочисленных споров, которые должны разрешаться исключительно мирными средствами. Именно для этого и существует ITLOS. Профессор подчеркнул, что данный трибунал является высшим судебным органом по толкованию и применению Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS-ЮНКЛОС).
Профессор Стрейдом отметил, что как прибрежное государство Вьетнам напрямую заинтересован в продвижении мирного урегулирования споров в данном морском регионе. Поэтому наличие официального представителя страны в ITLOS, участвующего в деятельности этого органа, имеет особое значение. В более широком контексте это событие отражает стратегический курс Вьетнама на активное участие в многосторонних механизмах. В последние годы страна последовательно расширяет своё присутствие в международных организациях. Этот успех наглядно подтверждает способность Вьетнама вносить существенный вклад в дальнейшее развитие международного морского права, особенно в вопросах урегулирования споров в данном регионе.
Профессор Стрейдом отметил, что внешнеполитический курс Вьетнама всегда отличался последовательностью: страна неизменно выступает за мирное разрешение споров и укрепление многосторонней системы международных отношений. Именно такого подхода сегодня особенно ожидает международное сообщество, учитывая характер решения современных сложных международных проблем. Он выразил уверенность, что Вьетнам будет руководствоваться этим мировоззрением и в деятельности судей ITLOS. По его словам, международному праву сегодня особенно необходимы подобные прогрессивные голоса, способные защищать мирные способы урегулирования споров и укреплять верховенство права в вопросах морей и океанов. Он выразил полную уверенность в том, что Вьетнам сыграет весьма значительную роль в этом направлении.
Профессор Стрейдом также отметил, что в условиях нынешней сложной геополитической обстановки и происходящих изменений в деятельности международных судов миру необходимы более многочисленные и более влиятельные голоса в поддержку многостороннего подхода в международных отношениях. На практике во многих регионах мира всё отчётливее проявляется стремление государств подчёркивать значение многосторонности как основополагающего принципа международного сотрудничества. Именно это является единственным ключом к мирному урегулированию конфликтов.
По мнению профессора, невозможно построить процветающее международное сообщество, опираясь на угрозы или военное сдерживание. Именно поэтому миру необходима мощная мирная альтернатива, формирование которой всё в большей степени происходит благодаря странам Глобального Юга.
В заключение профессор Стрейдом подчеркнул, что вклад Вьетнама в этот процесс имеет исключительно важное значение. Избрание вьетнамского судьи направляет сильный сигнал государствам среднего уровня: следует брать пример с Вьетнама и активнее участвовать в аналогичных международных механизмах. Это позволит приблизить будущее, в котором международная система и её институты будут пользоваться полным доверием, а отношения между государствами будут строиться исключительно на основе права.