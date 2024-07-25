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Приспущен национальный флаг в знак национального траура по Генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу

Национальный флаг был приспущен наплощади БадиньвХаноев 6 утра25июля, что ознаменовало начало национального траура по Генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу, который продлится с 25 по 26 июля.
  Национальный флаг был приспущен на площади Бадинь в Ханое в 6 утра 25 июля, что ознаменовало начало национального траура по генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу, который продлится с 25 по 26 июля. Фото: ВИA  
Толпы людей собрались на месте проведения церемонии, и многие из них разразились слезами.

Во время траура на государственных учреждениях по всей стране и в представительствах Вьетнама за рубежом будут приспущены флаги, а общественные развлекательные мероприятия будут приостановлены.

По данным похоронного комитета, многие офисы, организации и частные дома делали это еще до начала национального траура.

Церемония прощания с покойным начнется в Национальном траурном зале в Ханое с 7 утра 25 июля, мемориальная церемония - с 13 часов 26 июля там же, а церемония похорон - в 15 часов 26 июля на ханойском кладбище Майзить.

ИЖВ/ВИА

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