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Природный заповедник в Ниньбине способствует устойчивому развитию туризма
Природный заповедник водно-болотных угодий Ван Лонг является одним из немногих нетронутых низменных внутренних водно-болотных угодий, оставшихся в дельте реки Хонг (Красная), а также крупнейшим природным заповедником водно-болотных угодий в северном регионе.
Здесь находятся две экосистемы - водно-болотная и известняковая. В уезде произрастает более 720 видов растений из 277 семейств и шести видов высших сосудистых растений, причем восемь видов занесены во вьетнамскую Красную книгу редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.
Разнообразие животных в заповеднике также невероятно. Здесь обитает 39 видов млекопитающих, 100 видов птиц, 38 видов рептилий и амфибий, 43 вида рыб, 132 вида насекомых, 48 видов наземных моллюсков и 60 видов водных моллюсков.
Примечательно, что в природном заповеднике водно-болотных угодий Ван Лонг обитает самое большое количество лангуров во Вьетнаме, которых можно увидеть в дикой природе.
Это место является обладателем двух национальных рекордов по количеству лангуров Делакура и по самому большому нетронутому ландшафту во Вьетнаме.
Народный комитет уезда Жавьен реализовал множество решений по развитию устойчивого туризма, связанных с охраной окружающей среды в природном заповеднике водно-болотных угодий Ван Лонг.
В частности, уезд уделяет особое внимание созданию продуктов зеленого туризма, пропаганде повышения осведомленности партийных комитетов, местных органов власти, населения и посетителей об обработке отходов, сточных вод, сохранении ландшафта, построению зеленой - чистой - красивой окружающей среды в соответствии с Кодексом цивилизованное туристическое поведение; закрепить ответственность местных властей за улучшение туристической среды; разработать программу пропаганды, воспитывать культурное поведение населения по отношению к посетителям и защищать туристические экологические ресурсы.
Г-н Ха Тхе Ань, секретарь Союза молодежи города Хошимина Жавьен, сказал, что в дополнение к координации посадки более 20 тысяч деревьев, способствующих распространению зеленого образа жизни, охране окружающей среды, уменьшению изменения климата, молодежи уезда также продвигали информационно-пропагандистскую деятельность для обеспечения санитарии окружающей среды, природного ландшафта, не уничтожать биоразнообразие, а также повышать осведомленность о сборе мусора. Эти мероприятия способствуют продвижению имиджа зеленого туризма Ван Лонга.
Ву Тхи Дыок, заместитель председателя Народного комитета округа Жавьен, сказала, что защита ландшафта, окружающей среды и биоразнообразия Ванлонга играет важную роль в туризме и социально-экономическом развитии уезда, помогая создавать рабочие места и повышать доходы местных жителей.
Нгуен Као Тан, заместитель директора Департамента туризма провинции Ниньбинь, подчеркнул, что власти и местные жители заповедника приложили усилия для реализации мер по защите окружающей среды и природной красоты. Для продвижения преимуществ этой местности провинции необходимо усилить образование, научные исследования и разработку специальных туристических продуктов, связанных с сохранением биоразнообразия и защитой окружающей среды.
Ежегодно заповедник Ванлонг принимает большое количество посетителей. С мая по сентябрь - лучший сезон для посещения заповедника.
Природный заповедник входит в число различных достопримечательностей провинции Ниньбинь, которая наделена природой широким спектром красивых природных ландшафтов и экосистем.
Среди других мест в Ниньбинь, ставших привычными для любителей путешествий, - Тамкок - Битьдонг, Национальный парк Кукфыонг и особенно ландшафтный комплекс Чанган.
В 2014 году комплекс Чанган был признан ЮНЕСКО объектом Всемирного культурного и природного наследия - первым во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии, удостоенным этой чести.