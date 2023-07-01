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Приоритет отдается развитию логистических систем, связанных с морскими портами и аэропортами Центрального региона
Что касается авиационной инфраструктуры, то Министерство транспорта проведет модернизацию, реконструкцию и повышение эффективности работы 9 существующих аэропортов региона. В то же время инвестирует в строительство новых аэропортов Фантхиет и Куангчи.
Также в этот период Министерство транспорта будет координировать и поддерживать соответствующие населенные пункты для инвестирования в строительство центра авиационной логистики, связанного с международными аэропортами Дананга и Чулай. А также организовывать логистические центры в аэропортах с транспортной потребностью более 250 000 тонн в год. Так как логистические центры обеспечивают определенные условия и подключают соответствующие виды трафика для перевозки грузов в аэропортах Дананга и Чулай.
Министерство транспорта также будет проводить политику поощрения предприятий к инвестированию средств в контейнеровозы на железных дорогах и внутренних водных путях, обновлять и модернизировать транспортные средства, погрузочно-разгрузочное оборудование и повышать качество погрузочно-разгрузочных услуг.
Что касается применения науки и техники, Министерство транспорта определило это как важную задачу для повышения эффективности управления и администрирования транспорта, особенно новых технологических тенденций в этой области и транспортной логистики, таких как автоматизация, искусственный интеллект, интернет вещей позволят добиться изменений как в управлении государством, так и в функционировании транспортного рынка.
Фактор, объединяющий транспортную деятельность, для содействия развитию транспорта в провинциях Северо-Центрального и Центрального побережья, создания наилучших условий для перевозки и обращения товаров, материалов и сырья для производства, обеспечения безопасности, связности, единства и слаженности между провинциями и городами в регион также будет находиться в центре внимания Министерства транспорта.
Для достижения вышеуказанных целей Министерство транспорта сосредоточится на совершенствовании системы правовой документации, связанной с инвестициями в строительство в режиме государственно-частного партнерства, применении информационных технологий, механизме социализации политики инвестиций в инфраструктуру, создании полноценной правовой среды для управления развитием транспортного рынка.
При этом приоритет должен быть отдан развитию мультимодальных перевозок по основным транспортным коридорам, особенно коридору Север-Юг и коридорам, связанным с международными морскими портами, для увеличения объемов перевозимых грузов, снижения транспортных расходов, снижения логистических издержек. Содействовать развитию системы внутренних портов в качестве координационного центра, соединяющего комбинированные виды транспорта для предоставления логистических услуг.
Через объединение деятельности предприятий Министерство транспорта будет способствовать соединению транспортных услуг между видами транспорта, создавать благоприятные условия для формирования крупных транспортных предприятий, способных осуществлять внутренние и международные транспортные цепочки.
Что касается транспортных услуг, Министерство транспорта сосредоточится на повышении операционной эффективности транспортных и логистических обменов, облегчении связи между транспортными единицами и грузоотправителями, повышении прозрачности рынка транспортных услуг, повышении эффективности эксплуатации.
Что касается инфраструктуры, то Министерство транспорта мобилизует все ресурсы, уделяя приоритетное внимание инвестициям в строительство, модернизации и ремонту основных инфраструктурных работ, чтобы создать мотивацию для привлечения транспортных предприятий. Поддержка и содействие сотрудничеству, созданию совместных предприятий и связей между транспортными предприятиями различных специальностей для предоставления мультимодальных транспортных услуг и непрерывных логистических услуг, а также создания крупных предприятий в области транспортной логистики. Укрепление связи услуг внутреннего водного транспорта с другими видами транспорта путем обобществления инвестиций в складские системы, погрузочно-разгрузочное оборудование и соединительные дороги в крупных портах.
Министерство транспорта также усилит внедрение информационных технологий, применяя технологии революции 4.0 во всех сферах транспортной деятельности: государственное управление, исполнительное руководство, эксплуатация транспорта, объединение видов транспорта, управление мультимодальными перевозками, логистические услуги. И уделит первоочередное внимание внедрению приложений информационных технологий для повышения производительности труда, расширения возможностей использования инфраструктуры, объектов и реформирования административных процедур..