Приоритетное развитие 10 ключевых отраслей культурной индустрии

Согласно документу, Стратегия определяет 10 ключевых отраслей культурной индустрии, которым приоритетно предоставляются условия для развития: киноиндустрия; изобразительное искусство, фотография и выставочная деятельность; сценическое искусство; программное обеспечение и индустрия развлечений; реклама; ремесленные изделия; культурный туризм; креативный дизайн; телевидение и радио; издательское дело. Это отрасли, создающие продукцию, сочетающую культурные элементы, креативность, технологии и интеллектуальную собственность, отвечающие потребностям населения в культурном потреблении и досуге, а также соответствующие целям международной интеграции и устойчивого развития страны.

В Стратегии указано, что к 2030 году культурная индустрия должна обеспечить среднегодовой темп роста около 10% и вносить 7% в ВВП страны; численность рабочей силы в этих отраслях должна увеличиваться в среднем на 10% в год и составлять 6% от общей занятости экономики; количество экономических объектов, действующих в сфере культурной индустрии, должно расти со среднегодовым темпом 10%; а темп роста экспортной стоимости продукции культурной индустрии должен достигать 7% в год.

Предполагается, что большинство культурно-промышленных центров, креативных пространств, культурно-промышленных зон, центров, комплексов и кластеров креативного пространства будут синхронно планироваться, современно инвестироваться, эффективно использовать уникальные культурные ценности и способствовать формированию брендов местных и национальных продуктов.

К 2045 году предполагается, что культурная индустрия Вьетнама будет развиваться устойчиво: её доходы будут обеспечивать 9% ВВП страны, рабочая сила — составлять 8% от общей рабочей силы экономики. Доля цифровой культурной продукции превысит 80% объёма культурной индустрии; экспортная стоимость продукции отрасли будет расти ежегодно на 9%. Страна станет развитым государством в сфере культурной индустрии и индустрии развлечений в Азии, укрепив положение Вьетнама на мировой карте культурной индустрии.

Среди решений Правительство подчёркивает важность создания распределительных центров, активизации экспорта продукции культурной индустрии, концентрацию на традиционных рынках и расширение на потенциальные внутренние и международные рынки.