Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Принят проект Указа о защите персональных данных

Правительство только что издало Постановление № 13/NQ-CP, утверждающее разработку Постановления о защите персональных данных.
    
В частности, Правительство разрешило обработку персональных данных без согласия субъекта данных в следующих случаях: для защиты жизни и здоровья субъекта данных или других лиц в чрезвычайной ситуации; контроля персональных данных; обработки персональных данных; контроля и обработки персональных данных для третьей ответственной стороны за доказывание этого случая; раскрытия персональных данных в соответствии с законом; обработки данных компетентными государственными органами в случае чрезвычайного положения в области национальной обороны, безопасности, общественного порядка и безопасности, крупных бедствий или опасных эпидемий; когда существует риск угрозы безопасности и обороне страны, но не равный степени чрезвычайного положения; предупреждения и пресечения массовых беспорядков и терроризма, предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений в соответствии с положениями закона; выполнения договорных обязательств субъекта данных с соответствующими органами, организациями и физическими лицами в порядке, установленном законодательством; обслуживания деятельности государственных органов, предусмотренной специальными законами.

ВИА/ИЖВ

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