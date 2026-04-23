Принят Закон о столице с особыми механизмами и политикой

Национальное собрание голосует за принятие Закона о столице (с поправками). Фото: Зоан Тан - ВИА

Перед голосованием министр юстиции Хоанг Тхань Тунг представил доклад о доработке, разъяснении и уточнении проекта закона.



Министр отметил, что в Закон о столице внесены многочисленные изменения, направленные на более чёткое разграничение полномочий между уровнями городской власти, а также на доработку и совершенствование специальных механизмов и политики для обеспечения их большей практической и комплексной эффективности.



Что касается разработки и принятия нормативных правовых актов, экспериментирования с механизмами и политикой, а также контроля за властью, с учётом мнений депутатов НС проект закона был доработан в направлении закрепления проактивной роли столичных властей в разработке, организации реализации и апробации механизмов и политики, а также дополнен положениями, обеспечивающими более строгий контроль. В частности, не применяется упрощённая процедура при разработке нормативных правовых актов; уточнены полномочия председателя Народного комитета города по изданию документов; дополнительно установлены требования к механизмам контроля, надзора и ответственности за отчётность при издании актов, а также к оценке их эффективности после принятия и обобщению практики их реализации.



Проект закона также расширяет сферу пилотного применения, включая иные механизмы и политики по решению компетентных органов, что обеспечивает его комплексный охват. Срок апробации новых политик ограничивается максимум пятью годами, при этом предусмотрен механизм их приостановки в случае возникновения рисков, превышающих прогнозируемый уровень.



Наряду с этим положения о специальных механизмах и политике были пересмотрены и доработаны в направлении большей строгости, реализуемости, контролируемости и соответствия практике. В частности, проект закона уточняет полномочия городских властей в области планирования и управления пространственным развитием, а также предусматривает обязательную координацию с соответствующими министерствами для обеспечения строгого контроля, особенно в отношении подземного пространства и высотной застройки.



Проект закона наделяет Народный совет города полномочиями принимать решения по политике и критериям реконструкции, благоустройства и обновления городской среды для решения проблем плотности населения, экологии и городского развития. Народному совету также предоставляется право утверждать применение специальных механизмов и политики для крупных и важных проектов при условии согласия компетентных органов и после консультаций с соответствующими министерствами и ведомствами.



Что касается управления финансами, бюджетом и налоговых преференций, проект закона доработан на основе действующих норм без введения льгот, выходящих за рамки общего законодательства, что обеспечивает единство правовой системы и ведущую роль центрального бюджета. Одновременно предусматривается выборочное расширение круга получателей льгот и поддержки для стимулирования приоритетных направлений, а также введение гибких механизмов бюджетного управления для удовлетворения потребностей развития и обеспечения социальной защиты на микроуровне.



В отношении Столичного региона и межрегионального взаимодействия, проект закона доработан в направлении подтверждения центральной и ведущей роли столицы; концепция Столичного региона сформулирована гибко и открыто; создаются механизмы, позволяющие другим территориям активно участвовать в сотрудничестве и применять положения Закона о столице при реализации совместных проектов. Закон также допускает использование местных бюджетов для межрегиональных инвестиций с целью решения вопросов инфраструктуры, экологии и жизненно важных услуг, имеющих межрегиональный характер.