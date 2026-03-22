Принята Резолюция об объявлении результатов выборов в Национальное собрание XVI созыва

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман выступает на пятом заседании Национального избирательного совета. (Фото: ВИА)

Заседание прошло под председательством члена Политбюро, Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана, который одновременно является Председателем Национального избирательного совета, при участии членов совета и представителей соответствующих ведомств.

На заседании Национальный избирательный совет в демократичном порядке обсудил и проголосовал за утверждение итогового доклада о выборах и вышеуказанной Резолюции. Участники также высказали мнения по проекту сводного итогового доклада и подготовке к всенародной конференции по подведению итогов выборов депутатов Национального собрания XVI созыва и народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов, намеченной на 31 марта.

Выступая на заседании, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман подтвердил, что выборы, состоявшиеся 15 марта, завершились большим успехом, назвав их крупным всенародным праздником, прошедшим в атмосфере демократии, равенства, законности, безопасности, экономности и содержательности. Он отметил, что это были одни из самых масштабных и сложных выборов на сегодняшний день как по размаху, так и по объёму работы, особенно с учётом того, что они проходили в условиях новых вызовов и большей сложности по сравнению с предыдущими сроками.

Он подчеркнул, что выборы были организованы под непосредственным руководством Партии во главе с Генеральным секретарём ЦК КПВ То Ламом, при скоординированной, проактивной и дисциплинированной мобилизации всей политической системы. Председатель отметил усилия Национального избирательного совета, его подкомитетов и избирательных органов всех уровней, которые строго выполняли руководящие принципы центральных органов, обеспечив синхронную и эффективную работу по кадровым вопросам, информационно-пропагандистской работе и мерам безопасности.