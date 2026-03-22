Принята Резолюция об объявлении результатов выборов в Национальное собрание XVI созыва
Заседание прошло под председательством члена Политбюро, Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана, который одновременно является Председателем Национального избирательного совета, при участии членов совета и представителей соответствующих ведомств.
На заседании Национальный избирательный совет в демократичном порядке обсудил и проголосовал за утверждение итогового доклада о выборах и вышеуказанной Резолюции.
Участники также высказали мнения по проекту сводного итогового доклада и подготовке к всенародной конференции по подведению итогов выборов депутатов Национального собрания XVI созыва и народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов, намеченной на 31 марта.
Выступая на заседании, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман подтвердил, что выборы, состоявшиеся 15 марта, завершились большим успехом, назвав их крупным всенародным праздником, прошедшим в атмосфере демократии, равенства, законности, безопасности, экономности и содержательности. Он отметил, что это были одни из самых масштабных и сложных выборов на сегодняшний день как по размаху, так и по объёму работы, особенно с учётом того, что они проходили в условиях новых вызовов и большей сложности по сравнению с предыдущими сроками.
Он подчеркнул, что выборы были организованы под непосредственным руководством Партии во главе с Генеральным секретарём ЦК КПВ То Ламом, при скоординированной, проактивной и дисциплинированной мобилизации всей политической системы.
Председатель отметил усилия Национального избирательного совета, его подкомитетов и избирательных органов всех уровней, которые строго выполняли руководящие принципы центральных органов, обеспечив синхронную и эффективную работу по кадровым вопросам, информационно-пропагандистской работе и мерам безопасности.
Подводя итоги, Председатель Чан Тхань Ман отметил, что явка избирателей достигла рекордно высокого уровня, и ни в одном избирательном округе страны не потребовалось повторного голосования. Всего в Национальное собрание XVI созыва было избрано 500 депутатов, при этом народные советы провинциального и общинного уровней также полностью сформировали свой состав в соответствии с установленными требованиями.
Что особенно важно, по его словам, избиратели по всей стране проявили высокий энтузиазм и чувство ответственности, отдав голоса за кандидатов, которых сочли обладающими необходимыми профессиональными качествами, нравственной безупречностью и преданностью делу служения в законодательном органе и народных советах.
Ссылаясь на статью Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама под названием «Всенародный праздник и высокая ответственность перед народом», глава высшего законодательного органа выразил надежду, что избранные депутаты выполнят свои обязательства перед избирателями и внесут весомый вклад в деятельность Национального собрания XVI созыва и народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов.