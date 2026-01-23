НОВОСТИ
Принята Резолюция Всевьетнамского съезда XIV созыва Партии
Съезд единогласно принял Резолюцию Всевьетнамского съезда XIV созыва Партии, в которой подчёркивается согласие Съезда с основными положениями оценки итогов реализации Резолюции Съезда XIII созыва; результатами обобщения ряда теоретических и практических вопросов дела обновления по социалистической ориентации за 40 лет во Вьетнаме; итогами 15-летнего выполнения Устава Партии (2011–2025 годы), изложенными в документах Центрального комитета Партии XIII созыва, представленных на Съезд.
Срок полномочий Съезда XIII созыва проходил в условиях множества трудностей и вызовов, появления многих новых, беспрецедентных проблем, прежде всего пандемии COVID-19, разрывов цепочек поставок вследствие геополитической напряжённости и конфликтов, протекционистской торговой политики ряда стран; всё более сложных проблем изменения климата, традиционной и нетрадиционной безопасности.
Благодаря воле и стремлению к развитию, созиданию будущего, обновлённому мышлению, большим усилиям и решительным действиям вся Партия, весь народ и вся армия сплотились и успешно выполнили Резолюцию Съезда XIII. Партия уверенно руководила страной, обеспечив достижение весьма важных, комплексных и прорывных результатов с рядом ярких достижений.
В Резолюции подчёркивается, что дело обновления, инициированное и возглавляемое Партией, является историческим выбором, процессом всестороннего развития мышления, теоретического познания и руководящего курса Партии в строительстве, развитии страны и защите Отечества; это великое творческое дело исторического масштаба и большого значения, открывшее новый облик и новое видение страны на пути строительства социализма во Вьетнаме, осуществляемого вьетнамским народом. Крупные достижения, имеющие историческое значение за 40 лет обновления, являются результатом настойчивых, непрерывных усилий, кристаллизацией творческой энергии всей Партии, всего народа и всей армии, подтверждая правильность и творческий характер курса обновления Партии.
Определяя видение и ориентиры развития, Резолюция подчёркивает цель решительно и последовательно сохранять мирную и стабильную среду; обеспечивать быстрое и устойчивое развитие страны и надёжную защиту Отечества; всесторонне улучшать и повышать уровень жизни народа; обеспечивать стратегическую самостоятельность, самодостаточность и уверенность, уверенно продвигаясь вперёд в новую эпоху нации; успешно реализовать цель к 2030 году стать развивающейся страной с современной промышленностью и уровнем дохода выше среднего; воплотить видение к 2045 году — превращение Вьетнама в развитую страну с высоким уровнем дохода во имя мирного, независимого, демократического, сильного, процветающего, цивилизованного и счастливого Вьетнама, уверенно идущего по пути социализма.
Основные цели и показатели развития на пятилетие 2026–2030 годов, определённые Съездом, включают: стремление к среднегодовому росту валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 10% и выше; ВВП на душу населения к 2030 году — около 8 500 долларов США; долю обрабатывающей и перерабатывающей промышленности — около 28% ВВП; долю цифровой экономики — около 30% ВВП. Вклад совокупной факторной производительности (TFP) в экономический рост — более 55%. Темпы роста производительности труда — около 8,5% в год. Общий объём накопления капитала — около 35–36% ВВП. Средний объём инвестиций всего общества за пять лет — около 40% ВВП.
Индекс человеческого развития (HDI) планируется довести примерно до 0,8; средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении — около 75,5 лет, из которых здоровая жизнь — не менее 68 лет; доля рабочей силы, прошедшей обучение с получением дипломов и сертификатов, — 35–40%. Уровень бедности (по многомерному стандарту бедности на период 2026–2030 годов) предполагается снижать на 1–1,5 процентного пункта в год. Стремление войти в группу 40 стран с наивысшим индексом счастья.
Площадь лесного покрова будет поддерживаться на уровне около 42–43%; доля очистки и повторного использования сточных вод в речных бассейнах — около 65–70%; выбросы парниковых газов будут снижены на 8–9%.
В Резолюции определены 12 направлений развития страны на период 2026–2030 годов, в которых подчёркивается необходимость дальнейшего решительного обновления мышления и действий, продвижения стратегических прорывов, формирования новой экосистемы развития, обеспечения принципа «развитие — ради стабильности, стабильность — ради развития», постоянного повышения уровня жизни и счастья народа; сосредоточение усилий на всестороннем и синхронном совершенствовании институтов быстрого и устойчивого развития страны.
Определяется новая модель роста, ориентированная на повышение производительности, качества, эффективности, добавленной стоимости и конкурентоспособности экономики; науку, технологии, инновации и цифровую трансформацию — как главные движущие силы; формирование новых высококачественных производительных сил и способов производства с акцентом на экономику данных, цифровую экономику, зелёную экономику и циркулярную экономику; активное продвижение цифровой, зелёной, энергетической трансформации, а также преобразование структуры и качества человеческих ресурсов.
Подчёркивается необходимость строительства и развития передовой вьетнамской культуры, глубоко пропитанной национальной самобытностью, на основе системы национальных ценностей, культурных и семейных ценностей и норм вьетнамского человека. Максимальное обеспечение национально-государственных интересов; решительная и последовательная защита независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности Отечества.
Пять ключевых задач на срок полномочий XIV Съезда включают приоритетное формирование комплексной системы институтов развития, прежде всего правовой системы, механизмов и политики для своевременного и окончательного устранения «узких мест» и препятствий, стимулирования инноваций; обеспечение согласованности между ростом и развитием; между экономикой, обществом, окружающей средой и обороной, безопасностью и внешней политикой; между институциональными реформами и всеобъемлющими трансформациями, соответствующими модели трёхуровневой системы управления, отвечающими требованиям быстрого и устойчивого развития страны в новую эпоху.
Продолжается активное строительство и исправление чистой и сильной Партии и политической системы; всестороннее обновление методов и повышение способности к самообновлению и самосовершенствованию для усиления эффективности руководства и управления Партии.
Эффективная организация работы аппарата политической системы по новой модели, обеспечивающей согласованное и бесперебойное функционирование. Решительное обновление кадровой работы, формирование корпуса кадров, действительно обладающих нравственными качествами и способностями; усиление контроля власти в Партии и Государстве; дальнейшая активная борьба с коррупцией, расточительством и негативными проявлениями.
Активно развивать современную социалистически ориентированную рыночную экономику, международную интеграцию, отвечающую требованиям формирования новых производительных сил; развивать государственную экономику, реально обеспечивая её ведущую роль, а частную экономику — как один из важнейших двигателей развития экономики; формировать новую модель роста, проводить реструктуризацию экономики, ускорять индустриализацию и модернизацию, рассматривая науку, технологии, инновации и цифровую трансформацию в качестве основных движущих сил. Продвигать развитие новых производительных сил и новых способов производства, с акцентом на цифровую экономику, зелёную экономику и циркулярную экономику, формирование цифрового общества, дружественного окружающей среде.
Сосредоточение усилий на прорывах в науке, технологиях, инновациях и цифровой трансформации как основе формирования новых, современных производительных сил; приоритетное развитие ряда стратегических отраслей и технологий, прежде всего полупроводников и искусственного интеллекта; активная подготовка и использование высококвалифицированных кадров.
Развитие человеческого потенциала и культуры как подлинной духовной основы, внутренней силы и важнейшего двигателя быстрого и устойчивого развития страны; формирование современной национальной системы образования; приоритетное внимание здравоохранению. Эффективно реализовывать социальную политику, обеспечивая безопасность, социальное обеспечение, общественную безопасность и спокойствие народа.
Продолжение строительства революционных, регулярных, элитных и современных Народной армии и Народной полиции; надёжная защита независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности страны, её морей и островов. Активно и всесторонне, творчески и эффективно продвигать внешнеполитическую деятельность.
Съезд определил три стратегических прорыва, на которых необходимо сосредоточиться в течение срока полномочий. В частности: решительный прорыв в институциональном развитии, повышение способности к выработке и организации реализации руководящих установок и линии Партии, политики и законодательства Государства для раскрытия, мобилизации и эффективного использования всех ресурсов, превращая их в конкурентные преимущества, сокращая издержки соблюдения требований для народа и предприятий; активное продвижение децентрализации и делегирования полномочий в управлении и администрировании развития между Центральным уровнем и местностями, с раскрытием роли автономии и ответственности местных органов.
Сосредоточить усилия на структурной трансформации и повышении качества человеческих ресурсов, развитии высококачественных и высококвалифицированных кадров; содействовать повышению производительности и качества труда; активизировать привлечение и использование талантов; поощрять и защищать инициативных, творческих кадров, готовых мыслить, действовать и брать на себя ответственность во имя общих интересов. Решительно обновлять кадровую работу, обеспечивая справедливость, открытость, прозрачность, объективность, демократичность, практичность и эффективность, особенно в части аттестации и оценки кадров в строгом соответствии с принципами «есть вход — есть выход», «есть повышение — есть понижение».
Продолжать синхронно совершенствовать и добиваться мощных прорывов в строительстве социально-экономической инфраструктуры, прежде всего многоформатной транспортной инфраструктуры; технологической инфраструктуры, обслуживающей процессы управления, администрирования и формирования развития; инфраструктуры для цифровой трансформации, зелёной трансформации, энергетической трансформации, адаптации к изменению климата; инфраструктуры культуры, образования и спорта и др.