Принята политика стипендий для стратегических отраслей науки и технологий
Перечень направлений, подпадающих под действие программы, включает 15 приоритетных групп специальностей, таких как: биология, математика, статистика, физические науки, науки о Земле, компьютерные науки, информационные технологии, машиностроение, электротехника, электроника и телекоммуникации, химическая инженерия, материаловедение, металлургия и экология, инженерная физика, геологическая инженерия, горное дело и строительство. Все эти области рассматриваются как базовые и стратегически важные для развития науки, технологий и инноваций во Вьетнаме.
Постановление предусматривает ряд конкретных критериев для получения стипендии. В частности, право на получение стипендии имеют студенты, поступившие на программы подготовки талантливых специалистов, утверждённые Министерством образования и подготовки кадров Вьетнама. В области полупроводниковых микросхем право на поддержку получают студенты, зачисленные на программы бакалавриата и инженерной подготовки по утверждённым специальностям.
Кроме того, абитуриенты, поступающие на специальности фундаментальных наук, ключевых инженерно-технических направлений и стратегических технологий, должны соответствовать одному из двух условий: занять первое, второе или третье место на национальных или международных олимпиадах школьников не более чем за три года до момента рассмотрения заявки; либо набрать не менее 22,5 балла по математике и двум предметам из числа физики, химии, биологии и английского языка на выпускных экзаменах средней школы и одновременно входить в число 30% абитуриентов с самыми высокими проходными баллами по соответствующей группе специальностей в масштабах страны.
Для обучающихся по интегрированным программам «бакалавриат – магистратура», а также для магистрантов и докторантов по специальностям, указанным в Постановлении, право на получение стипендии определяется на основании результатов вступительных экзаменов, учёбы и научно-исследовательской деятельности. Для продолжения получения стипендии в процессе обучения студент не должен подвергаться дисциплинарным взысканиям начиная с уровня выговора и обязан соответствовать установленным академическим требованиям.
В частности, для студентов бакалавриата и инженерных программ средний накопленный балл за предыдущие учебные годы должен быть не ниже уровня «хорошо»; при этом после первого учебного года необходимо набрать минимум 24 зачётных кредита, а начиная со второго курса — не менее 28 кредитов ежегодно.
Для магистрантов после первого года обучения требуется освоить не менее 40% кредитов программы, иметь средний накопленный балл не ниже 3,0 по четырёхбалльной шкале, а также результаты научных исследований и публикации в соответствии с требованиями учебного заведения. Докторанты обязаны выполнять требования по научным исследованиям и публикационной активности.
Что касается размеров поддержки, студенты программ подготовки талантливых специалистов будут получать стипендию в размере 5,5 млн донгов в месяц; студенты специальностей в области полупроводниковых микросхем и фундаментальных наук — 4,2 млн донгов в месяц; обучающиеся по ключевым инженерно-техническим и стратегическим технологическим направлениям — 3,7 млн донгов в месяц. Для магистрантов размер стипендии составит от 5,5 до 7,4 млн донгов в месяц в зависимости от специальности и программы обучения. Докторанты будут получать от 7,4 до 8,4 млн донгов в месяц.
Согласно документу, студенты бакалавриата имеют право на получение стипендии не более 10 месяцев в году, а магистранты и докторанты — 12 месяцев в году. Общая продолжительность выплаты стипендии соответствует нормативному сроку обучения по каждой программе.
В Постановлении особо подчёркивается, что процедура утверждения и выплаты стипендий должна осуществляться открыто, прозрачно и строго по назначению; образовательные учреждения обязаны использовать уже имеющиеся данные, не требуя от обучающихся предоставления дополнительных документов и не создавая новых административных процедур.
Постановление вступает в силу с 15 июля 2026 года. Стипендиальная политика распространяется на обучающихся, поступивших начиная с 2025 года, а начисление стипендий будет производиться с 1 сентября 2026 года.