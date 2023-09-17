Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Применение технологий для сохранения музейных экспонатов

Сохранение и консервация экспонатов в музейной системе Вьетнама по-прежнему сталкивается со многими трудностями и вызовами, которые требуют научных и целесообразных решений. Сохранение и консервация экспонатов в музейной системе Вьетнама по-прежнему сталкивается со многими трудностями и вызовами, которые требуют научных и целесообразных решений.

Многие музеи начали применять информационные технологии для оцифровки экспонатов; управления документами, экспонатами, профилактической консервацией, терапевтической консервацией, организацией показа, образования, коммуникаций и продвижения. Можно сказать, что технологическая оцифровка музея поспособствовала изменению способа доступа к проблеме сохранения и продвижения культурного наследия.

Согласно статистическим данным Музея изобразительных искусств Вьетнама, инвентаризация, консервация экспонатов и управление ими достигли некоторых первоначальных результатов, таких как: проведение общей инвентаризации более 75% экспонатов, тем самым скорректировав дополнительную информацию почти на 9000; каталогизация экспонатов без регистрационного номера, дополнена информация, а также определены приоритеты в защите прав интеллектуальной собственности и реконструкции и сохранении экспонатов.

Кроме того, музеи сочетают профилактическую консервацию с терапевтической, чтобы свести к минимуму деградацию экспонатов с течением времени. Музеи способствуют оцифровке документов и экспонатов, что завершает разработку программного обеспечения для управления экспонатами…Однако текущая инвентаризация, консервация и управление экспонатами в Музее изобразительных искусств Вьетнама все еще имеют много недостатков.

Директор Музея изобразительных искусств Хюэ Динь Тхи Хоай Чай сказала, что в настоящее время музей экспонирует, консервирует и сохраняет более 2000 произведений искусства/экспонатов и сведений по изобразительному искусству, включая 25 видов: скульптуру, живопись, графику и современное искусство (видеоарт)... из которых 300 работ экспонируются, остальные хранятся и консервируются на базовом складе.

Консервация произведений и экспонатов всегда реализуется научным и разумным образом, в соответствии с правилами сохранения музейных экспонатов. Однако для функционирования музея это все еще не подходи, так как существуют определенные трудности в инфраструктуре, помещениях для консервации, системах показа, которые используют старые произведения... Несмотря на инвестиции в оборудование, они все равно не могут отвечать требованиям.

Говоря о важности инвентаризации и консервации экспонатов в музее, Нгуен Ань Минь, директор Музея изобразительных искусств Вьетнама, подтвердил, что инвентаризация экспонатов является одной из основных и чрезвычайно важных профессиональных задач музея. Это деятельность, направленная на подтверждение и обеспечение научности и законности каждого экспоната. Инвентаризация в дополнение к своим отдельным функциям также является предпосылкой для создания базы данных, которая является первой основой для всей научно-исследовательской деятельности.

Кроме того, профилактическая консервация для продления срока службы экспонатов, а также надлежащее управление экспонатами является особенно важной задачей каждого музея, в котором управление, документализация, оцифровка экспонатов являются основными видами профессиональной деятельности, основой для обеспечения правильной и эффективной работы музея.

Экспонаты - это ценное культурное наследие, оставленное нам предками, и их сохранение и защита - ответственная и в то же время очень сложная задача. Руководству и сотрудникам музеев необходимо стремиться к повышению эффективности работы по сохранению и консервации музейных экспонатов, удовлетворять растущий спрос на культурное удовольствие, активно содействовать сохранению и популяризации экспонатов, делать музеи привлекательными как для отечественных, так и зарубежных туристов.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем

Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем

Благодаря совместным усилиям обеих сторон, отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем за последние годы продолжаются сильно развиваться во всех областях.
ПОДРОБНЕЕ

Top