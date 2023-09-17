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Применение технологий для сохранения музейных экспонатов
Многие музеи начали применять информационные технологии для оцифровки экспонатов; управления документами, экспонатами, профилактической консервацией, терапевтической консервацией, организацией показа, образования, коммуникаций и продвижения. Можно сказать, что технологическая оцифровка музея поспособствовала изменению способа доступа к проблеме сохранения и продвижения культурного наследия.
Согласно статистическим данным Музея изобразительных искусств Вьетнама, инвентаризация, консервация экспонатов и управление ими достигли некоторых первоначальных результатов, таких как: проведение общей инвентаризации более 75% экспонатов, тем самым скорректировав дополнительную информацию почти на 9000; каталогизация экспонатов без регистрационного номера, дополнена информация, а также определены приоритеты в защите прав интеллектуальной собственности и реконструкции и сохранении экспонатов.
Кроме того, музеи сочетают профилактическую консервацию с терапевтической, чтобы свести к минимуму деградацию экспонатов с течением времени. Музеи способствуют оцифровке документов и экспонатов, что завершает разработку программного обеспечения для управления экспонатами…Однако текущая инвентаризация, консервация и управление экспонатами в Музее изобразительных искусств Вьетнама все еще имеют много недостатков.
Директор Музея изобразительных искусств Хюэ Динь Тхи Хоай Чай сказала, что в настоящее время музей экспонирует, консервирует и сохраняет более 2000 произведений искусства/экспонатов и сведений по изобразительному искусству, включая 25 видов: скульптуру, живопись, графику и современное искусство (видеоарт)... из которых 300 работ экспонируются, остальные хранятся и консервируются на базовом складе.
Консервация произведений и экспонатов всегда реализуется научным и разумным образом, в соответствии с правилами сохранения музейных экспонатов. Однако для функционирования музея это все еще не подходи, так как существуют определенные трудности в инфраструктуре, помещениях для консервации, системах показа, которые используют старые произведения... Несмотря на инвестиции в оборудование, они все равно не могут отвечать требованиям.
Говоря о важности инвентаризации и консервации экспонатов в музее, Нгуен Ань Минь, директор Музея изобразительных искусств Вьетнама, подтвердил, что инвентаризация экспонатов является одной из основных и чрезвычайно важных профессиональных задач музея. Это деятельность, направленная на подтверждение и обеспечение научности и законности каждого экспоната. Инвентаризация в дополнение к своим отдельным функциям также является предпосылкой для создания базы данных, которая является первой основой для всей научно-исследовательской деятельности.
Кроме того, профилактическая консервация для продления срока службы экспонатов, а также надлежащее управление экспонатами является особенно важной задачей каждого музея, в котором управление, документализация, оцифровка экспонатов являются основными видами профессиональной деятельности, основой для обеспечения правильной и эффективной работы музея.
Экспонаты - это ценное культурное наследие, оставленное нам предками, и их сохранение и защита - ответственная и в то же время очень сложная задача. Руководству и сотрудникам музеев необходимо стремиться к повышению эффективности работы по сохранению и консервации музейных экспонатов, удовлетворять растущий спрос на культурное удовольствие, активно содействовать сохранению и популяризации экспонатов, делать музеи привлекательными как для отечественных, так и зарубежных туристов.