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Применение науки и технологий для устойчивого сельского хозяйства

Сельскохозяйственный сектор постепенно применяет цифровые технологии, науку и технологии для производства и переработки, чтобы перейти к «прорыву» сельскохозяйственной экономики. В 2022 году сектор сельского хозяйства достиг впечатляющей цели с экспортным оборотом сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, превышающим 54 млрд. долл. США, подтверждая свою важную роль, способствуя росту экономики и обеспечивая продовольственную безопасность страны.

Сельскохозяйственные предприятия постепенно трансформировались в сторону рынка высокого класса, рыночное мышление начало меняться, переходя от продажи того, что у них есть, к продаже того, что нужно рынку, уделяя особое внимание качеству продукции и соответствию стандартам каждого рынка, такого как США, ЕС, Япония, РК...

Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Нгуен Куок Чи сказал, что стремление бизнеса к устойчивому и ответственному развитию привело к тому, что фермеры стали думать о долгосрочной перспективе, и что мотивирует их связываться с предприятиями промышленности для формирования крупных, стабильных и долгосрочных зон поставок сырья.

В 2023 году эксперты аграрной отрасли прогнозируют, что сложный год продолжится, потому что глобальная инфляция распространится на регионы, где есть отставание, а нормы и стандарты рынка становятся все более жесткими. Вьетнам должен активно адаптироваться и привыкать к мировым стандартам. Мировые импортеры оценивают сельскохозяйственную продукцию не только через качество и цену продукции, но и через «призму» устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Экспортные рынки учитывают, влияет ли процесс выращивания сельскохозяйственной продукции на природную среду, уничтожает ли леса, влияет ли на биоразнообразие, вызывает ли парниковый эффект и т. д. Кроме того, важна отслеживаемость продукции водного происхождения, морепродуктов или сельскохозяйственной продукции. Поэтому вьетнамские предприятия должны обращать внимание на стандарты, правила и интеллектуальную собственность, связанные с отслеживаемостью.

ВИА/ИЖВ

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