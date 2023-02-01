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Применение науки и технологий для устойчивого сельского хозяйства
Сельскохозяйственные предприятия постепенно трансформировались в сторону рынка высокого класса, рыночное мышление начало меняться, переходя от продажи того, что у них есть, к продаже того, что нужно рынку, уделяя особое внимание качеству продукции и соответствию стандартам каждого рынка, такого как США, ЕС, Япония, РК...
Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Нгуен Куок Чи сказал, что стремление бизнеса к устойчивому и ответственному развитию привело к тому, что фермеры стали думать о долгосрочной перспективе, и что мотивирует их связываться с предприятиями промышленности для формирования крупных, стабильных и долгосрочных зон поставок сырья.
В 2023 году эксперты аграрной отрасли прогнозируют, что сложный год продолжится, потому что глобальная инфляция распространится на регионы, где есть отставание, а нормы и стандарты рынка становятся все более жесткими. Вьетнам должен активно адаптироваться и привыкать к мировым стандартам. Мировые импортеры оценивают сельскохозяйственную продукцию не только через качество и цену продукции, но и через «призму» устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Экспортные рынки учитывают, влияет ли процесс выращивания сельскохозяйственной продукции на природную среду, уничтожает ли леса, влияет ли на биоразнообразие, вызывает ли парниковый эффект и т. д. Кроме того, важна отслеживаемость продукции водного происхождения, морепродуктов или сельскохозяйственной продукции. Поэтому вьетнамские предприятия должны обращать внимание на стандарты, правила и интеллектуальную собственность, связанные с отслеживаемостью.