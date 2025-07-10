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Применение ИИ помогает предприятиям добиться прорывного роста
Вьетнам рассматривает ИИ как стратегическую технологию, способную повысить позиции страны на международной арене. Резолюция №57-NQ/TW ставит цель: к 2030 году Вьетнам войдёт в тройку стран-лидеров Юго-Восточной Азии в области искусственного интеллекта.
Премьер-министр также утвердил перечень стратегических технологий, в котором ИИ занимает первое место. Впервые Вьетнам сформировал отдельную правовую базу для регулирования сферы ИИ — через Закон о науке, технологиях и инновациях и Закон о цифровой промышленности.
По словам Фан Тхи Тхань Нгок, директора направления ИИ-консалтинга VNPT AI (Группа VNPT), вьетнамские предприятия не только быстро и активно применяют ИИ, но и разрабатывают собственные экосистемы и платформы, ориентированные на нужды граждан, организаций и бизнеса во Вьетнаме, тем самым демонстрируя технологические возможности, сопоставимые с глобальными лидерами. VNPT начала исследования и разработки в сфере ИИ ещё более пяти лет назад.
Сегодня компания создала широкую экосистему продуктов, ориентированных на разные группы пользователей. В государственном секторе VNPT применяет ИИ для цифровизации и интеллектуализации административных систем; для населения — разрабатывается концепция персонального виртуального помощника на базе ИИ; для бизнеса — VNPT предоставляет ИИ-решения, направленные на рост выручки, повышение прибыли и улучшение клиентского опыта.
Среди достижений: платформа eKYC (электронная идентификация и верификация) на базе ИИ вошла в топ-10 мировых решений по точности; модель LLM, оптимизированная под вьетнамский язык, разработанная VNPT AI, занимает первое место в рейтинге вьетнамских языковых моделей.
Компания VNG инвестирует в ИИ по трёхуровневой модели: инфраструктура – платформа – приложения. В июне 2024 года дочерняя компания GreenNode запустила первую крупномасштабную инфраструктуру AI Cloud в Юго-Восточной Азии, которая начала приносить доход менее чем за 6 месяцев.
Zalo — одна из трёх первых компаний в ЮВА, обладающих собственной LLM-моделью — KiLM, сопоставимой по возможностям с GPT-4, созданной всего за 6 месяцев. Около 15 миллионов пользователей Zalo (20% от общего числа) ежедневно используют ИИ-функции, такие как перевод, создание AI-аватаров и другие.
Ранее банки, не применяющие решения GreenNode, были вынуждены привлекать большое количество персонала для обработки кредитных заявок вручную. Сотрудники должны были вводить данные из бумажных документов вручную, затем проверять их многократно перед этапом одобрения. После внедрения ИИ-решений, способных обрабатывать десятки миллионов документов в год, банки сократили операционные расходы на десятки миллиардов донгов, смогли обслуживать больше клиентов и увеличили скорость обработки заявок минимум на 30%.
По словам Ву Тхань Тунга, директора по продуктам GreenNode, благодаря решительным мерам со стороны правительства и государственный сектор, и бизнес активно внедряют ИИ в практические задачи.
В госсекторе уже успешно внедрена система автоматического считывания и обработки биографических данных. В сфере страхования задачи по обработке большого объема документов и автоматизации всех процедур также решаются с помощью ИИ-технологий компании VNG.
Несмотря на прогресс, вьетнамские предприятия по-прежнему сталкиваются с рядом барьеров при масштабном внедрении ИИ: высокая стоимость инфраструктуры; отсутствие стратегического понимания со стороны руководства; опасения работников, что ИИ заменит их на рабочем месте.
Фан Тхи Тхань Нгок отмечает, что если руководители компаний не обладают достаточной широтой взгляда и стратегическим видением, чтобы оценить долгосрочные выгоды от ИИ, они будут опасаться инвестировать. Кроме того, существует страх, что ИИ отнимет рабочие места у персонала. Она рекомендует, что перед внедрением ИИ важно тщательно сопоставить затраты и ожидаемый эффект, определить поэтапную стратегию инвестиций, а также обеспечить безопасность и конфиденциальность. Компании могут отдавать приоритет ИИ-решениям, разработанным во Вьетнаме, которые адаптированы под локальные задачи.