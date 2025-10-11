НОВОСТИ
Применение биометрических технологий при выполнении авиапроцедур в аэропорту Винь с 1 декабря
С 1 декабря 2025 года регистрация на рейс у стойки будет осуществляться только для пассажиров с багажом, подлежащим регистрации, и для пассажиров с особыми потребностями. Все остальные пассажиры будут проходить полную процедуру оформления через биометрическую систему. Реализация данного решения направлена на повышение эффективности обслуживания, сокращение времени ожидания, а также на обеспечение более высокой точности и безопасности при идентификации пассажиров.
Международный аэропорт Винь также проведёт широкую информационную кампанию, направленную на разъяснение, консультирование и помощь гражданам, формирование привычки использования данного сервиса.