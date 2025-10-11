Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Применение биометрических технологий при выполнении авиапроцедур в аэропорту Винь с 1 декабря

Народный комитет провинции Нгеан направил документ с просьбой к администрации международного аэропорта Винь ускорить завершение подготовки инфраструктуры и необходимого оборудования для внедрения биометрических технологий, связанных с системой электронной идентификации и аутентификации VNeID, в процесс прохождения авиационных процедур. Начало реализации проекта запланировано на 1 декабря 2025 года.
  Международный аэропорт Винь. Фото: ВИА  
После завершения модернизации международный аэропорт Винь внедрит решение по применению биометрических технологий на всех этапах обслуживания пассажиров — от покупки билета и регистрации на рейс до прохождения контроля безопасности и посадки в самолёт. Пассажиры смогут использовать электронную идентификацию через приложение VNeID или систему распознавания лиц в аэропорту для прохождения контрольных пунктов, за исключением случаев, когда используется другой действительный документ, удостоверяющий личность, согласно установленным правилам.

С 1 декабря 2025 года регистрация на рейс у стойки будет осуществляться только для пассажиров с багажом, подлежащим регистрации, и для пассажиров с особыми потребностями. Все остальные пассажиры будут проходить полную процедуру оформления через биометрическую систему. Реализация данного решения направлена на повышение эффективности обслуживания, сокращение времени ожидания, а также на обеспечение более высокой точности и безопасности при идентификации пассажиров.

Международный аэропорт Винь также проведёт широкую информационную кампанию, направленную на разъяснение, консультирование и помощь гражданам, формирование привычки использования данного сервиса.

ВИА/ИЖВ

