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Приложены большие усилия для репатриации павших вьетнамских солдат из Лаоса

Поисковая группа военной зоны 2 Вьетнама репатриировала более 1.800 солдат-добровольцев и экспертов, которые отдали свои жизни при исполнении служебных обязанностей в Лаосе, с момента ее создания в конце 1994 года.

Поисковая группа военной зоны 2 Вьетнама репатриировала более 1.800 солдат-добровольцев и экспертов, которые отдали свои жизни при исполнении служебных обязанностей в Лаосе, с момента ее создания в конце 1994 года.

Только в засушливый сезон 2021-2022 гг. команда привезла домой 20 комплектов останков погибших, 8 из которых были опознаны.

Лейтенант Шунг А Хо, член группы, сказал, что вьетнамские солдаты в основном погибли в северных лаосских провинциях Луангпхабанг, Удом Ксай, Луангнамтха во время войны.

Поиски и сбор останков погибших солдат наталкиваются на массу трудностей из-за гористой местности в лаосских населенных пунктах и гибели многих свидетелей-лаосских ветеранов, сказал он, добавив, что работает в соседней стране по 8-9 месяцев в год в последние более 10 лет.

По данным Руководящего комитета по поиску и репатриации останков павших солдат военной зоны 2 (Руководящий комитет 515), в период с 2013 по 2020 год северная горная провинция Дьенбьен получила 276 комплектов останков погибших, из которых были 13 опознаны. С 2021 года в провинции перезахоронили 25 погибших солдат на местном кладбище.

Для реализации правительственного проекта по поиску и сбору останков погибших солдат Дьенбьен активизирует коммуникационную работу и улучшит координацию с Руководящим комитетом, военной зоной 2 и лаосской специальной оперативной группой. Об этом заявил заместитель председателя Народного комитета провинции Вы А Банг.

ВИА

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