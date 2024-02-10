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Приложение усилий по дальнейшему развитию отношений между Вьетнамом и Перу

Церемония вручения прошла в торжественной атмосфере 8 февраля с участием высокопоставленных чиновников Канцелярии президента, Министерства иностранных дел и Министерства обороны Перу. 8 февраля посол Вьетнама в Бразилии и по совместительству в Перу, Боливии, Гайане и Суринаме Буй Ван Нги вручил верительные грамоты президента Вьетнама Во Ван Тхыонга президенту Перу Дине Болуарте.

Церемония вручения прошла в торжественной атмосфере 8 февраля с участием высокопоставленных чиновников Канцелярии президента, Министерства иностранных дел и Министерства обороны Перу.

Министр иностранных дел Перу Хавьер Гонсалес-Олаэчеа принял послов после церемонии вручения верительных грамот. На приеме Посол Буй Ван Нги выразил честь стать Послом Вьетнама в Перу и выразил желание за время своего пребывания на посту внести активный вклад в укрепление отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Посол Буй Ван Нги выразил желание, чтобы две страны активизировали обмен делегациями на всех уровнях и организовали множество мероприятий по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений (14 ноября 1994 г. – 14 ноября 2024 г.), способствуя эффективному развитию двусторонних отношений.

ИЖВ/ВИА

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