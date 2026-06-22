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Признательность Вьетнамского информационного агентства
От имени Партийного комитета, Руководства и всего коллектива кадров, корреспондентов, редакторов и работников ВИА выражаем глубокую признательность товарищу То Ламу, Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Президенту государства Социалистическая Республика Вьетнам; товарищу Ле Минь Хынгу, члену Политбюро, Премьер-министру Правительства; товарищу Чан Тхань Ману, члену Политбюро, Председателю Национального собрания; товарищу Чан Кам Ту, члену Политбюро, постоянному члену Секретариата, а также другим руководителям Партии и Государства за неизменное внимание, поддержку и тёплое отношение к Национальному информационному агентству.
ВИА также выражает искреннюю благодарность руководителям министерств, ведомств, общественных организаций на центральном и местном уровнях, государственным органам, организациям, партнёрам, коллегам и широкой общественности как внутри страны, так и за её пределами за искренние чувства, доверие и добрые поздравления, направленные в адрес ВИА по случаю этой знаменательной даты.
Внимание и поддержка со стороны руководителей, государственных органов, организаций и общественности являются мощным источником вдохновения для коллектива журналистов ВИА, побуждая их и впредь прилагать все усилия для достойного выполнения миссии Национального информационного агентства — стратегического и надёжного информационного органа Партии и Государства; объективно и всесторонне отражать жизнь страны; распространять высокие ценности, укреплять дух патриотизма, национального самоукрепления и стремление к процветающему и счастливому развитию.
В условиях цифровой трансформации и углубляющейся международной интеграции ВИА будет и далее развивать свои славные традиции, непрерывно совершенствоваться, повышать качество информации, осваивать современные технологии; формировать коллектив журналистов, обладающих твёрдой политической позицией, высокой профессиональной этикой, глубокими профессиональными знаниями и высокой социальной ответственностью, внося тем самым вклад в защиту национального информационного суверенитета, активно участвуя в деле строительства и защиты Отечества и оправдывая доверие и ожидания Партии, Государства и Народа.
Партийный комитет – Руководство Вьетнамского информационного агентства