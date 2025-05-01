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Приём научно-исследовательского судна «Академик Опарин»
В экспедиции задействовано судно «Академик Опарин» — одно из специализированных исследовательских судов Российской Федерации, предназначенное для изучения биохимии и биоразнообразия. В работе экспедиции примут участие 30 учёных из России и Вьетнама. В течение почти месяца экспедиционная группа будет проводить отбор проб в прибрежных и глубоководных районах южной части Вьетнамского моря — на заранее согласованных станциях и исследовательских точках.
Цель текущей экспедиции — обновление и расширение данных о биоразнообразии, состоянии морской среды и морских биоресурсах. Кроме того, будут собраны образцы морской флоры и фауны, а также компоненты окружающей среды для последующих биохимических и микробиологических исследований и оценки потенциала биологически активных веществ морского происхождения. Научные группы сосредоточат внимание на анализе факторов морского загрязнения, присутствия и накопления микропластика, стойких органических загрязнителей, а также на разработке методов дистанционного зондирования для мониторинга окружающей среды и нужд аквакультуры.
Результаты экспедиции будут представлены на научной конференции, запланированной на 27 мая в Институте океанографии Академии наук и технологий Вьетнама в Нячанге.
Профессор, доктор наук Дао Вьет Ха, директор Института океанографии (Нячанг, Кханьхоа), сообщил, что с 2005 года Институт уже пять раз с честью принимал судно «Академик Опарин» в порту Нячанг. Это также уже пятый случай, когда Институт океанографии получает от Академии наук и технологий Вьетнама поручение возглавить столь важную миссию. Институт ясно осознаёт значение этого международного сотрудничества, способствующего укреплению научного потенциала и накоплению опыта в области морских исследований — как самого Института, так и Академии наук и технологий Вьетнама в целом. Особенно в последние годы руководство Института высоко оценивает значимость и результаты этих совместных экспедиций.
Девятая экспедиция вновь подтверждает прочность научного партнёрства между вьетнамскими и российскими учёными, а также между двумя академиями.
Экспедиция этого года приурочена к особой дате — 75-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Российской Федерацией (1950–2025 гг.), являясь ярким свидетельством традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества двух стран в области науки и технологий, особенно в сфере морских исследований и охраны природных ресурсов.
Научно-исследовательское судно «Академик Опарин» имеет длину 75,5 метра и водоизмещение более 2 440 тонн, оснащено современными средствами и оборудованием для длительных морских экспедиций и отбора проб в глубоководных районах. На борту располагаются лаборатории, позволяющие обрабатывать образцы непосредственно во время проведения исследований в море.