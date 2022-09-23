Приезжайте в Йенты и познакомьтесь с традиционной ремесленной деревней

Общий вид на деревню Ныонг

Приехав на священную гору Йенты (город Уонгби), посетители смогут принять участие в традиционных ремеслах, например, в изготовлении шляп «нон», бамбуковых изделий или испытать себя в народной резьбе по дереву.

Ремесленная деревня у подножия горы Йенты

Культурное пространство деревни Ныонг, воссоздающее образ древней деревни севера, является излюбленным местом туристов, приезжающих в Йенты. Деревня Ныонг была построена с 50 домами, окруженными двумя кварталами деревенских улиц при династии Чан. Центр деревни Ныонг является общинный дом высотой в 2 этажа, где для обслуживания туристов организуют пение «тьео», «сам», «куан-хо»... Приехав в деревню Ныонг, посетители будут под сильным впечатлением от дороги, идущей вдоль деревни, по обеим сторонам которой расположены магазины и киоски, которые демонстрируют множество ремесленных изделий. Посещение такого старинного пространства позволит гостям лучше понять традиционную культуру нации.

Пространство ремесленных деревень в Йенты привлекает не только отечественных, но и зарубежных туристов. Гая Рота Бальдезамо, филиппинская туристка, выигравшая конкурс на звание посла туризма, организованный Межрегиональным туристическим форумом Восточной Азии EATOF, сказала, что во время деловой поездки в Йенты в августе 2019 года она познакомилась с мастером Фам Тхань Лыонгом, который создавал шляпы «нон». Гая Рота Бальдезамо отметила, что это было очень интересным опытом, и лично для нее это дало ощущение как чего-то очень знакомого, так и удивительного, потому что в ее родном городе тоже есть подобное традиционное ремесло. Опыт изготовления шляп «нон» создал связь между Йенты (провинции Куангнинь) и ее родиной - Филиппинами.

В деревне также можно приобщиться и к народному ремеслу резьбы по дереву Донгхо. Эту мастерскую особенно любят «молодые» туристы или целые семьи. Они приезжают сюда, чтобы вместе узнать о видах традиционных народных росписей, хотят воспитать своих детей и внуков в соответствии с народными традициями, научить их любить свою родную культуру, страну, уважать древнюю культуру нации.

Инвестирование в культуру для развития туризма

Говоря о культурном пространстве ремесленных деревень в Йенты, г-н Нгуен Ван Тхай, директор Центра культурных услуг при акционерном обществе развития «Тунг Лам» сказал: «Мы уделяем внимание предоставлению посетителям опыта непосредственного участия в производственном процессе, чтобы гости могли лучше понять ценность традиционных ремесленных деревень, а не просто пользоваться готовой продукцией».

Развитие туристических продуктов, связанных с ремесленными деревнями, определяется как важный фактор, который создает душу деревни Ныонг, и в которой ремесленники являются ядром. Именно они осваивают инновации и являются связующим звеном между туристами и художественно-ремесленной элитой, или что более важно, с культурными ценностями ремесленной деревни, поэтому необходимо создать источник квалифицированных ремеслеников.

Мастер Фам Тхань Лыонг, который более 30 лет занимается традиционным изготовлением шляп «нон» поделился: «С тех пор, как компания “Тунг Лам” построила культурное пространство ремесленной деревни, я встретил много местных и зарубежных гостей. Они знакомились с культурной красотой своего народа и были рады еще больше, когда им была предоставлена возможность научиться делать шляпы или покупать их в качестве сувениров. Поскольку, благодаря культурному пространству, это традиционное ремесло по изготовлению шляп «нон» имеет лучшие условия для развития, я могу искренне заниматься своей профессией, унаследованной от моих предков».

В настоящее время для развития ремесленной деревни в деревне Ныонг, Йенты компания уделяет внимание двум факторам: во-первых, делает упор на приглашение местных ремесленников, а во-вторых, осуществляет поиск и обучение ремесленников из доступных компании источников. Люди, выбранные для обучения ремеслу, должны обладать всеми необходимыми профессиональными качествами, страстью и желанием оставаться в профессии.

Можно сказать, что благодаря сильной связи между культурой и туризмом, традициями и современностью, а также любви и уважению ремесленные деревни приобретают новую жизнь, впитывая жизненную силу прямо у подножия горы Йенты.



