Придать новый импульс стабильному, содержательному и долгосрочному развитию отношений между Вьетнамом и США
Министр подчеркнул, что визит делегации способствует укреплению взаимопонимания, упрочению доверия и придаёт дополнительный импульс стабильному, содержательному и долгосрочному развитию отношений между Вьетнамом и США.
Ле Хоай Чунг ознакомил делегацию с основными направлениями внешней политики Вьетнама после XIV Всевьетнамского партийного съезда, подтвердив, что Вьетнам продолжает проводить независимый и самостоятельный внешнеполитический курс, политику многосторонности и диверсификации внешних связей; является другом, надёжным партнёром и ответственным членом международного сообщества. Министр отметил, что внешняя деятельность Вьетнама осуществляется комплексно и всесторонне по направлениям партийной дипломатии, государственной дипломатии и народной дипломатии, при этом парламентская дипломатия является важным каналом сотрудничества.
Подчеркнув, что Вьетнам рассматривает США как одного из партнёров первостепенной стратегической важности, министр Ле Хоай Чунг предложил сторонам продолжать эффективно реализовывать достигнутые договорённости и общие понимания на высоком уровне, наполняя Всеобъемлющее стратегическое партнёрство более глубоким, стабильным и практическим содержанием.
Министр предложил США продолжать развивать торгово-экономическое сотрудничество на основе баланса, справедливости и гармонизации интересов; расширять взаимодействие в сферах науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации, энергетики, образования и подготовки кадров, народных обменов и ликвидации последствий войны.
Он также предложил сторонам поддерживать регулярные и конструктивные каналы диалога для надлежащего урегулирования существующих разногласий на основе уважения политических систем, независимости, суверенитета и территориальной целостности друг друга и в соответствии с рамками Всеобъемлющего стратегического партнёрства. Министр подчеркнул, что Министерство иностранных дел Вьетнама готово тесно координировать действия с соответствующими американскими структурами, включая Конгресс США, для продвижения взаимовыгодных направлений сотрудничества, способствующих миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе.
Американские законодатели поблагодарили министра Ле Хоай Чунга за приём и выразили удовлетворение возможностью посетить Вьетнам в условиях продолжающегося позитивного развития двусторонних отношений после их повышения до уровня Всеобъемлющего стратегического партнёрства. Они подтвердили, что придают большое значение отношениям с Вьетнамом, высоко оценивают роль страны в регионе и заинтересованы в дальнейшем развитии обменов между парламентами двух государств.
Обсуждая конкретные направления сотрудничества, американские законодатели отметили, что торгово-экономическая сфера остаётся важным двигателем двусторонних отношений. Они положительно оценили усилия обеих сторон по проведению консультаций и переговоров для решения торговых вопросов, включая тарифную проблематику.
Касаясь расследований, проводимых США в соответствии со статьёй 301, по вопросам избыточных производственных мощностей в промышленности и принудительного труда, министр Ле Хоай Чунг подчеркнул, что Вьетнам не проводит политику создания избыточных промышленных мощностей и не использует принудительный труд. Он также призвал американскую сторону рассматривать данные вопросы объективно, справедливо и с учётом реального состояния торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
Вьетнамская сторона также подчеркнула, что в последнее время активно совершенствует законодательную базу и усиливает правоприменительную практику в сфере интеллектуальной собственности, строго пресекает нарушения, способствуя тем самым формированию прозрачной и здоровой инвестиционной и деловой среды в соответствии с международными обязательствами Вьетнама.
Что касается сотрудничества между регионами и народных обменов, стороны сошлись во мнении, что данные направления имеют важное значение для общего развития двусторонних отношений и углубления взаимопонимания между народами двух стран.
Министр Ле Хоай Чунг призвал американских законодателей и далее содействовать расширению связей между регионами двух стран в таких сферах, как экономика, образование и подготовка кадров, наука и технологии, культура и туризм. В свою очередь американские законодатели подтвердили поддержку расширению народных обменов и сотрудничества между штатами и местными органами власти США и Вьетнама, что будет способствовать дальнейшему углублению Всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.
Стороны также обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, энергетическую безопасность, безопасность морского и воздушного сообщения. По вопросу Восточного моря стороны подчеркнули важность поддержания мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и полётов, обеспечения бесперебойного функционирования международных морских путей, а также урегулирования споров мирными средствами в соответствии с международным правом, включая ЮНКЛОС 1982 года. Американские законодатели подтвердили поддержку мирного урегулирования споров на основе международного права и готовность продолжать координацию действий с Вьетнамом на региональных и международных площадках.