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Привлечение стратегических инвесторов в международный финансовый центр
Помимо подготовки вопросов, связанных с землёй, планированием, инфраструктурой, человеческими ресурсами и прочим, одним из ключевых факторов успеха финансовых центров станет способность привлекать инвесторов, особенно стратегических.
Позитивной новостью является то, что в последнее время множество иностранных инвесторов выразили интерес к вложениям в международный финансовый центр во Вьетнаме. После инвестиций в размере 1,5 млрд долларов США в проект в провинции Хынгйен, корпорация Trump Organization заявила о желании реализовать проект в Тхутхием — районе, запланированном для развития финансового центра в Хошимине.
Высокопоставленная делегация Trump Organization провела встречи с руководством Хошимина и осмотрела территорию, чтобы подобрать подходящее место для инвестиционного проекта Trump Tower — комплекса, включающего торговый центр, элитные апартаменты, пятизвёздочный отель и офисные помещения. Trump Organization также рассматривает возможность инвестиций в Дананг — второй город, выбранный для создания международного финансового центра во Вьетнаме.
Согласно недавнему отчёту Народного комитета Дананга, город привлёк внимание и обязательства более 10 инвесторов. В частности, консорциум из трёх компаний — Makara Capital, Terne Holding и Trump Organization — выразил желание стать стратегическим инвестором для развития международного финансового центра во Вьетнаме в Дананге.
Makara Capital Partner — одна из ведущих сингапурских корпораций в сфере управления фондами, инвестициями и предоставления инновационных финансовых решений. Во время встречи с Премьер-министром Фам Минь Тьинем в начале июля 2025 года, председатель и генеральный директор Makara Capital Partner Али Иджаз Ахмад заявил, что компания «очень тщательно» изучила вьетнамский рынок и верит в стратегическое направление, видение и амбиции развития Вьетнама.
В дополнение к проекту фармацевтическо-биологического индустриального парка в Тайбинь (ныне — Хынгйен) площадью около 300 гектаров, Makara Capital Partner заинтересована в реструктуризации вьетнамских банков и особенно — в строительстве международного финансового центра во Вьетнаме. По словам г-на Ахмада, на реализацию этих планов возможно будет привлечь от 5 до 7 млрд долларов США — весьма значительную сумму.
Ранее, в марте 2025 года, во время встречи с руководством корпорации Swire — одного из ведущих британских конгломератов, заместитель премьер-министра Нгуен Хоа Бинь выразил пожелание, чтобы Swire приняла участие в строительстве международных финансовых центров во Вьетнаме в Хошимине и Дананге.
Swire является инвестором проекта Empire City в Тхутхиеме, который считается «сердцем» будущего финансового центра Хошимина. Руководство Swire подтвердило свою приверженность дальнейшему участию в развитии этого района.
Интерес инвесторов к проекту создания международных финансовых центров реален. Однако остаются вопросы: когда эти планы будут реализованы, и как Вьетнаму привлечь стратегических инвесторов в эту сферу?
Интересное замечание сделал г-н Нгуен Ван Куанг, Секретарь парткома Дананга, во время недавней встречи с избирателями. Он отметил, что финансовый центр — это не просто «офис для финансовых операций», а должна быть «живая экосистема», которая заставит инвесторов почувствовать, что это место, где хочется жить и куда стоит инвестировать.
Помимо живой экосистемы, для развития международных финансовых центров необходима экосистема инвесторов. То есть, важно не просто построить инфраструктуру, но и создать условия, чтобы инвесторы открывали свои представительства во Вьетнаме.
Роли и направления двух финансовых центров во Вьетнаме — в Дананге и Хошимине — определены чётко. Центр в Хошимине сосредоточится на развитии рынков капитала, банковских услуг, экспериментальных механизмов (sandbox) в финтехе и специализированных биржах. В свою очередь, центр в Дананге станет площадкой для испытания новых моделей, таких как зелёные финансы, устойчивое финансирование, финтех и цифровые финансовые сервисы.
Таким образом, целевая аудитория проекта — это ведущие мировые финансовые корпорации, инвестиционные фонды и другие структуры, способные сформировать привлекательную экосистему для цифровых финансов, цифровых активов и приложений финтеха.
Представляя проект Резолюции Национального собрания о международных финансовых центрах от имени Премьер-министра, министр финансов Нгуен Ван Тхань подчеркнул, что создание таких центров поможет Вьетнаму интегрироваться в глобальные финансовые рынки и привлечь международные финансовые организации.
«Цель создания международного финансового центра — привлечение международного капитала для реализации трёх стратегических прорывов, традиционных и новых движущих сил роста, развития высококачественных финансовых услуг, а также тестирования и регулирования новых рынков, вызванных практикой», — отметил министр.
С целью привлечения международных инвестиций были разработаны и утверждены многочисленные особые и прорывные политики, включая налоговые льготы по налогу на прибыль предприятий и налогу на доходы физических лиц, а также отдельные преференции для стратегических инвесторов — например, приоритет в выборе проектов, направленных на развитие инфраструктуры и сопутствующих сервисов для международных финансовых центров