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Привлечение ресурсов для развития зеленой транспортной инфраструктуры
В соответствии с обязательствами Вьетнама на COP26, 2 июля 2022 года премьер-министр Фам Минь Тьинь издал решение 876/QD-TTg, утвердив план действий по преобразованию зеленой энергетики. Этот план направлен на сокращение выбросов углерода и метана в транспортном секторе с целью достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году.
В программе изложены решения для пяти ключевых транспортных секторов, включая городские железнодорожные системы, высокоскоростные железные дороги, электрифицированные национальные железные дороги, «зеленые» порты и переход на электромобили и транспортные средства, работающие на «зеленой» энергии.
Вьетнам добился первых успехов, таких как развитие городских железных дорог и производство сотен электробусов и тысяч электромобилей, но эти достижения остаются скромными. Транспортный сектор все еще нуждается в значительных ресурсах и политике, чтобы стимулировать предприятия и население к внедрению «зеленых» транспортных решений. Задача состоит в том, чтобы сбалансировать необходимость экономического роста при одновременном сокращении выбросов и развитии зеленой энергетической инфраструктуры.
Министр транспорта Нгуен Ван Тханг подчеркнул важность «зеленых» городских железных дорог, высокоскоростных железных дорог и портовых систем, заявив, что развитие «зеленой» инфраструктуры является одним из трех стратегических прорывов, определенных партией и государством, чтобы помочь Вьетнаму достичь своих целей - стать развивающейся страной с высоким средним уровнем дохода к 2030 году и страной с высоким уровнем дохода к 2050 году.
Эксперты подчеркивают огромную потребность в «зеленой» транспортной инфраструктуре, отмечая, что зарядные станции уже созданы, но необходимы дополнительные инвестиции в порты, аэропорты и железные дороги.
Мобилизация ресурсов для достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году остается серьезной проблемой. Международные организации, включая Европейский союз и Всемирный банк, обязались поддержать Вьетнам оборудованием и финансированием.
ЕС стремится сократить выбросы на транспорте на 60 % к 2050 году и будет помогать развивающимся странам, таким как Вьетнам, в создании экологичных транспортных систем.
Кэтлин А. Уимп, менеджер по операциям во Вьетнаме, подтвердила готовность банка поддерживать развитие зеленого транспорта во Вьетнаме для достижения цели нулевого уровня выбросов к 2050 году.
Вьетнам уделяет особое внимание развитию городских железных дорог, таких как системы метро в Хошимине, что соответствует этой цели.
Вьетнам добился заметного прогресса в развитии инфраструктуры, включая более 24 300 км национальных автомагистралей, 2 000 км скоростных дорог, 6 800 км внутренних водных путей, 2 640 км железных дорог, около 300 пристаней и 22 аэропорта. Однако инвестиции остаются несбалансированными: наибольшее внимание уделяется дорожным проектам, в то время как железные дороги, несмотря на их потенциал, отстают.
К 2030 году страна намерена расширить свою транспортную сеть, включая высокоскоростные железные дороги и электрическое железнодорожное сообщение, что потребует инвестиций в размере 151,2 миллиарда долларов США и увеличится до 312 миллиардов долларов США к 2050 году.
Министерство транспорта продолжает изучать политику мобилизации инвестиций в транспортную инфраструктуру, включая привлечение иностранных инвестиций через государственно-частное партнерство (ГЧП) и максимальное использование средств официальной помощи развитию (ОПР). Эти усилия направлены на создание конкурентоспособной, отвечающей международным стандартам зеленой транспортной системы Вьетнама.