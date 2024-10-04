НОВОСТИ
Привлечение прямых иностранных инвестиций во Вьетнам имеет большое значение
В конце сентября был запущен в коммерческую эксплуатацию интегрированный нефтехимический комплекс Long Son Petrochemicals (LSP), первый в своем роде во Вьетнаме. Дочерняя компания SCG Chemicals (SCGC), входящая в тайскую SCG Group, имеет общий инвестиционный капитал более 5 миллиардов долларов США. Ожидается, что комплекс будет приносить доход в размере 1,5 миллиарда долларов США, а ежегодные поступления налога на добавленную стоимость в бюджет составят 150 миллионов долларов США.
26 сентября филиппинская компания Aboitiz Foods открыла завод по производству кормов для животных стоимостью 45 миллионов долларов США в районе Бенлюк, провинция Лонган в дельте Меконга. Завод Gold Coin Feedmill Long An, один из самых современных комбикормовых заводов в Юго-Восточной Азии, имеет проектную мощность 300 000 тонн в год, что увеличивает общее годовое производство кормов Aboitiz Foods во Вьетнаме до 1,1 миллиона тонн.
Также в Лонгане вьетнамская компания Dong Tam Group и CS Wind Group из Республики Корея (РК) 10 сентября подписали соглашение о сотрудничестве по аренде земли для строительства крупного завода по производству ветроэнергетического оборудования, общий инвестиционный капитал которого достигает 200 миллионов долларов США.
В северном регионе 28 сентября китайская компания Deli Group заложила фундамент нового завода по производству канцелярских товаров в расширенном индустриальном парке Дайан в провинции Хайзыонг.
Завод стоимостью 270 миллионов долларов США, занимающий площадь 21,2 гектара, будет работать в течение 50 лет. Ожидается, что после завершения строительства он ежегодно будет выпускать более 104 миллионов канцелярских и бытовых товаров из бумаги и пластика. Кроме того, здесь будет производиться более 2,4 миллиона электронных товаров, включая персональные компьютеры, ксероксы и шредеры, а также 22,5 миллиона резиновых изделий, таких как мячи, клюшки и коврики.
По данным Агентства иностранных инвестиций при Министерстве планирования и инвестиций, общий объем зарегистрированных иностранных инвестиций, включая новый капитал, корректировки и взносы в капитал путем покупки акций, за первые девять месяцев этого года превысил 24,78 миллиарда долларов США, увеличившись на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Только в сентябре иностранный капитал достиг 4,26 миллиарда долларов США, что является самым высоким месячным показателем в этом году и составляет 17,2% от общего объема за девять месяцев.
В январе-сентябре объем прямых иностранных инвестиций составил 17,3 миллиарда долларов США - самый высокий показатель за последние пять лет, что почти на 9% больше, чем в прошлом году.
По оценке Министерства планирования и инвестиций, потоки ПИИ продолжают концентрироваться в провинциях и городах, имеющих преимущества в привлечении иностранных инвестиций, такие как развитая инфраструктура, стабильные человеческие ресурсы, усилия по реформированию административных процедур и динамичное продвижение инвестиций. Среди них можно выделить Бакнинь, Хошимин, Куангнинь, Бариа-Вунгтау, Биньзыонг, Ханой, Хайфон, Донгнай, Бакжанг и Ниньтхуан. На эти десять населенных пунктов пришлось более 80% количества новых проектов и почти 73% общего объема инвестиционного капитала в стране за последние девять месяцев.
За этот период было инвестировано или расширено множество крупных проектов в таких отраслях, как полупроводниковая и энергетическая промышленность, а также производство электронных компонентов и продукции с высокой добавленной стоимостью.
1 октября на конференции Innovate Vietnam 2024 в Ханое президент компании Meta по глобальным вопросам Ник Клегг подтвердил, что доступная линейка очков виртуальной реальности Meta будет производиться во Вьетнаме.
Линейка Quest 3S использует технологию, аналогичную предшествующей модели Quest 3, но будет дешевле и легче, добавил он.
25 сентября на встрече с генеральным секретарем партии, президентом Вьетнама То Ламом в рамках его поездки по США старший вице-президент по глобальному бизнесу и правительственным вопросам американского поставщика космических аппаратов, услуг по запуску спутников и спутниковой связи SpaceX Тим Хьюз сообщил, что группа намерена в ближайшее время вложить в страну 1,5 миллиарда долларов США.