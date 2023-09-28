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Привлечение ПИИ за девять месяцев выросло на 7,7%
Между тем, к 934 существующим проектам было добавлено более 5,15 млрд долларов США, что на 39,7% меньше и на 22,8% больше в годовом исчислении, соответственно.
Стоимость сделок по внесению капитала и покупке акций увеличилась на 47% и составила 4,82 млрд. долл. США.
Лидером по привлечению ПИИ по-прежнему остается сектор обрабатывающей промышленности - более 14 млрд. долл. США (снижение на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), далее следуют сектор недвижимости - почти 1,94 млрд. долл. США (снижение на 45%) и сектор финансов и банковского дела - 1,54 млрд. долл. США, что в 63,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.