Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Привлечение ПИИ за девять месяцев выросло на 7,7%

По данным Агентства по иностранным инвестициям при Министерстве планирования и инвестиций, с начала текущего года по 20 сентября Вьетнам привлек почти 20,21 млрд. долл. CША прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что на 7,7% больше, чем в прошлом году. За этот период было зарегистрировано 1924 новых проекта с общим капиталом 10,23 млрд. долл. США, что на 66,3% и 43,6% больше, чем в прошлом году.

Между тем, к 934 существующим проектам было добавлено более 5,15 млрд долларов США, что на 39,7% меньше и на 22,8% больше в годовом исчислении, соответственно.

Стоимость сделок по внесению капитала и покупке акций увеличилась на 47% и составила 4,82 млрд. долл. США.

Лидером по привлечению ПИИ по-прежнему остается сектор обрабатывающей промышленности - более 14 млрд. долл. США (снижение на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), далее следуют сектор недвижимости - почти 1,94 млрд. долл. США (снижение на 45%) и сектор финансов и банковского дела - 1,54 млрд. долл. США, что в 63,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ИЖВ/ВИА

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