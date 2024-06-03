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Привлечение ПИИ в Ханой достигло 1,12 млрд долларов США за пять месяцев
По данным городского департамента статистики, за период с января по май в 92 новых проекта было вложено более 1,02 млрд. долл. США, 36,8 миллиона долларов США было добавлено к 64 существующим проектам, а 57,9 миллиона долларов США было потрачено на вложение капитала или покупку акций местных компаний.
За первые пять месяцев в Ханое было создано 12 900 новых предприятий с зарегистрированным капиталом в 124,3 триллиона донгов (4,9 млрд. долл. США), что на 2% меньше по сравнению с прошлым годом и на 3,5% меньше по капиталу.
В то же время 5 400 предприятий возобновили свою деятельность, что на 18,5% больше, чем за тот же период прошлого года.
Заместитель председателя городского Народного комитета Нгуен Мань Куйен объясняет достигнутые результаты усилиями по продвижению административной реформы и улучшению инвестиционного климата.
Столица лидирует в стране по внедрению модели децентрализации и авторизации при выполнении административных процедур, подчеркнул он, добавив, что все больше иностранных компаний заинтересованы в инвестировании в столицу.