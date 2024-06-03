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НОВОСТИ

Привлечение ПИИ в Ханой достигло 1,12 млрд долларов США за пять месяцев

В мае столица Ханой привлекла 98,6 млн долларов США прямых иностранных инвестиций (ПИИ), увеличив общий объем за первые пять месяцев до 1,12 млрд. долл. США.

 

По данным городского департамента статистики, за период с января по май в 92 новых проекта было вложено более 1,02 млрд. долл. США, 36,8 миллиона долларов США было добавлено к 64 существующим проектам, а 57,9 миллиона долларов США было потрачено на вложение капитала или покупку акций местных компаний.

За первые пять месяцев в Ханое было создано 12 900 новых предприятий с зарегистрированным капиталом в 124,3 триллиона донгов (4,9 млрд. долл. США), что на 2% меньше по сравнению с прошлым годом и на 3,5% меньше по капиталу.
В то же время 5 400 предприятий возобновили свою деятельность, что на 18,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Заместитель председателя городского Народного комитета Нгуен Мань Куйен объясняет достигнутые результаты усилиями по продвижению административной реформы и улучшению инвестиционного климата.
Столица лидирует в стране по внедрению модели децентрализации и авторизации при выполнении административных процедур, подчеркнул он, добавив, что все больше иностранных компаний заинтересованы в инвестировании в столицу.

ВИА/ИЖВ

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