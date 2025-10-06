НОВОСТИ
Привлечение ПИИ во Вьетнам по-прежнему достаточно позитивно
За восемь месяцев 2025 года Вьетнам привлёк 26,1 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций, что на 27,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фактически реализованные ПИИ составили 15,4 млрд долларов США, увеличившись на 8,8%, что свидетельствует о высокой способности экономики усваивать капитал.
Особенно, по оценке госпожи Дао Тхань Хыонг, ПИИ в сферу обрабатывающей промышленности продолжают занимать лидирующее положение среди отраслей, привлекающих ПИИ, что подтверждает её высокую привлекательность для иностранных инвесторов.
Если учитывать как новые регистрации, так и корректировки уже лицензированных проектов прошлых лет, общий зарегистрированный объём ПИИ в обрабатывающую промышленность за восемь месяцев 2025 года достиг 13,64 млрд долларов США, составив 62,9% от общего объёма новых и дополнительных регистраций.
Представитель Департамента иностранных инвестиций подчеркнула, что ПИИ является важным источником, вносящим вклад в экономический рост Вьетнама. Несмотря на достаточно позитивные результаты первых месяцев года, достижение целевого показателя по привлечению 38–40 млрд долларов США ПИИ в 2025 году остаётся серьёзной задачей.
Для того чтобы удерживать привлекательность и усиливать позиции в конкуренции за ПИИ с другими странами региона, эксперты отмечают необходимость дальнейшего улучшения и повышения качества инвестиционной среды. Это должно осуществляться последовательно, на практике и с реальной эффективностью, чтобы поддерживать и стимулировать деятельность иностранных инвесторов.
Кроме того, местные органы власти активно внедряют специальные инвестиционные процедуры, такие как «зелёный коридор», переводя акцент с предварительного на последующий контроль. Это позволяет сократить сроки реализации инвестиционных процедур и создать максимально благоприятные условия для привлечения инвестиций в сферу высоких технологий. Данные меры усиливают конкурентоспособность и стимулируют стратегических инвесторов к участию в проектах в области производства полупроводников, микрочипов, компонентов, интегральных схем, а также в создании центров исследований, разработок и инноваций.
На региональном уровне провинции продолжат активно и практически улучшать инвестиционный и деловой климат, развивать внешнеэкономические связи, продвигать инвестиции, оказывать поддержку предприятиям и создавать условия для их развития. Одновременно поручается соответствующим органам анализировать и предлагать меры по повышению индекса конкурентоспособности провинций (PCI).
Реорганизация административного аппарата во Вьетнаме также станет ключевым фактором укрепления доверия иностранных инвесторов, создавая ожидания более глубокой административной реформы и благоприятной инвестиционной среды в будущем.
Тем не менее, вырабатываются новые политические рекомендации, чтобы Вьетнам смог укрепить свои позиции в гонке за иностранный капитал, даже в условиях возможных неблагоприятных последствий американской тарифной политики для глобальных потоков инвестиций.
Благодаря преимуществам в области инфраструктуры, человеческих ресурсов, инвестиционных льгот и выгодному географическому положению, Вьетнам сохраняет значительные преимущества в конкуренции за привлечение иностранных инвестиций. При этом решающим фактором является благоприятная инвестиционно-деловая среда и, прежде всего, твёрдые обязательства Правительства сопровождать и поддерживать инвесторов.