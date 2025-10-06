Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Привлечение ПИИ во Вьетнам по-прежнему достаточно позитивно

На фоне замедления мировых потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ), особенно новых регистраций, процесс привлечения ПИИ во Вьетнам остаётся достаточно активным.
  Индустриальная зона An Phat Complex, провинция Хайзыонг. Фото: ВИА  
На регулярной пресс-конференции Министерства финансов по итогам III квартала 2025 года, состоявшейся 3 октября, заместитель начальника Департамента иностранных инвестиций Министерства финансов госпожа Дао Тхань Хыонг отметила, что несмотря на глобальное замедление ПИИ, во Вьетнаме привлечение иностранных инвестиций развивается достаточно позитивно.

За восемь месяцев 2025 года Вьетнам привлёк 26,1 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций, что на 27,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фактически реализованные ПИИ составили 15,4 млрд долларов США, увеличившись на 8,8%, что свидетельствует о высокой способности экономики усваивать капитал.

Особенно, по оценке госпожи Дао Тхань Хыонг, ПИИ в сферу обрабатывающей промышленности продолжают занимать лидирующее положение среди отраслей, привлекающих ПИИ, что подтверждает её высокую привлекательность для иностранных инвесторов.

Если учитывать как новые регистрации, так и корректировки уже лицензированных проектов прошлых лет, общий зарегистрированный объём ПИИ в обрабатывающую промышленность за восемь месяцев 2025 года достиг 13,64 млрд долларов США, составив 62,9% от общего объёма новых и дополнительных регистраций.

Представитель Департамента иностранных инвестиций подчеркнула, что ПИИ является важным источником, вносящим вклад в экономический рост Вьетнама. Несмотря на достаточно позитивные результаты первых месяцев года, достижение целевого показателя по привлечению 38–40 млрд долларов США ПИИ в 2025 году остаётся серьёзной задачей.

Для того чтобы удерживать привлекательность и усиливать позиции в конкуренции за ПИИ с другими странами региона, эксперты отмечают необходимость дальнейшего улучшения и повышения качества инвестиционной среды. Это должно осуществляться последовательно, на практике и с реальной эффективностью, чтобы поддерживать и стимулировать деятельность иностранных инвесторов.

Кроме того, местные органы власти активно внедряют специальные инвестиционные процедуры, такие как «зелёный коридор», переводя акцент с предварительного на последующий контроль. Это позволяет сократить сроки реализации инвестиционных процедур и создать максимально благоприятные условия для привлечения инвестиций в сферу высоких технологий. Данные меры усиливают конкурентоспособность и стимулируют стратегических инвесторов к участию в проектах в области производства полупроводников, микрочипов, компонентов, интегральных схем, а также в создании центров исследований, разработок и инноваций.

На региональном уровне провинции продолжат активно и практически улучшать инвестиционный и деловой климат, развивать внешнеэкономические связи, продвигать инвестиции, оказывать поддержку предприятиям и создавать условия для их развития. Одновременно поручается соответствующим органам анализировать и предлагать меры по повышению индекса конкурентоспособности провинций (PCI).

Реорганизация административного аппарата во Вьетнаме также станет ключевым фактором укрепления доверия иностранных инвесторов, создавая ожидания более глубокой административной реформы и благоприятной инвестиционной среды в будущем.

Тем не менее, вырабатываются новые политические рекомендации, чтобы Вьетнам смог укрепить свои позиции в гонке за иностранный капитал, даже в условиях возможных неблагоприятных последствий американской тарифной политики для глобальных потоков инвестиций.

Благодаря преимуществам в области инфраструктуры, человеческих ресурсов, инвестиционных льгот и выгодному географическому положению, Вьетнам сохраняет значительные преимущества в конкуренции за привлечение иностранных инвестиций. При этом решающим фактором является благоприятная инвестиционно-деловая среда и, прежде всего, твёрдые обязательства Правительства сопровождать и поддерживать инвесторов.

