НОВОСТИ

Привлечение внебюджетных инвестиций в высокие технологии

21 ноября Национальное собрание (НС) провело пленарное заседание, на котором заслушало представление отчёт и заключение по проекту Закона об искусственном интеллекте.

Затем НС обсудило два проекта законов: Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о передаче технологий и Закон о высоких технологиях (в новой редакции).

Поправки и дополнения к Закону о передаче технологий сосредоточены в шести основных группах политики. В частности, определяются области технологий, регулируемых Законом, чтобы охватить новые технологии в соответствии с мировыми тенденциями и практическими требованиями, поддерживать и продвигать трансфер отечественных технологий, включая трансфер технологий между предприятиями/организациями и частными лицами внутри страны, коммерциализацию результатов и развитие промышленности.

Структура проекта Закона о высоких технологиях (в новой редакции) включает 6 глав и 27 статей, устанавливающих регулирование высокотехнологичной деятельности, а также политику, меры стимулирования и поощрения развития высоких технологий. Проект Закона разработан на основе принципов упрощения административных процедур, усиления последующего контроля, полной цифровой трансформации в управлении высокотехнологичной деятельностью; изменения управленческого подхода в сторону эффективного управления без излишнего вмешательства в процессы; привлечения внебюджетных инвестиций в высокие технологии путем стимулирования предприятий инвестировать и финансировать исследования и развитие высоких, стратегических технологий.

На дневном заседании НС обсуждало два проекта: Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о статистике и Закон о банкротстве (в новой редакции).

После этого депутаты обсуждали в группах проект Закона об искусственном интеллекте.

ИЖВ/ВИА

