НОВОСТИ
Приветствуем крупных инвесторов из Республики Корея
Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во Вьетнам остается очень позитивным, несмотря на замедление глобальной инвестиционной активности из-за влияния геополитической нестабильности и тарифной политики США. По данным Департамента иностранных инвестиций (Министерство финансов), за 7 месяцев 2025 года объем зарегистрированных иностранных инвестиций превысил 24,1 млрд долларов США, увеличившись на 27,3%; объем освоенных инвестиций составил 13,6 млрд долларов, что на 8,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Особо стоит отметить, что за 7 месяцев объем скорректированных инвестиций достиг почти 10 млрд долларов, увеличившись на 95,3% по сравнению с прошлым годом. При этом инвестиции через приобретение долей и акций также продемонстрировали впечатляющий рост — более 4 млрд долларов, что на 61% больше.
Не только количество новых проектов, но и число случаев корректировки капитала, а также сделок по приобретению долей и акций увеличилось по сравнению с прошлым годом. Особенно в июле, хотя число новых проектов, случаев корректировки и сделок по приобретению долей снизилось по сравнению с июнем, объем скорректированного капитала вырос в 2,4 раза, достигнув 1,04 млрд долларов; инвестиции через приобретение долей и акций увеличились на 84,5%, до почти 790 млн долларов.
«Это отражает тенденцию к концентрации на более крупных и тщательно отобранных сделках в середине года», — отмечает Департамент иностранных инвестиций и подчеркивает, что ускорение притока ПИИ во Вьетнам свидетельствует о продолжающемся доверии иностранных инвесторов к потенциалу Вьетнама как инвестиционного направления.
«Мы очень рады возможности вести бизнес во Вьетнаме», — заявил Гэри Капуста, исполнительный вице-президент и директор по глобальной цепочке поставок корпорации Coherent (США), на церемонии открытия нового завода стоимостью 127 млн долларов в провинции Донгнай.
По словам Гэри Капусты, Вьетнам играет центральную роль в глобальном производстве, разработке продукции и инновациях в области фотоники Coherent. В настоящее время корпорация обеспечивает рабочими местами около 2000 человек во Вьетнаме.
Высоко оценив присутствие Coherent, заместитель премьер-министра Нгуен Чи Зунг подчеркнул, что компания внесет весомый вклад в превращение Вьетнама в «важное звено» и будущий центр полупроводников. «Вьетнам становится стратегической базой для крупнейших мировых технологических корпораций, таких как Nvidia, Apple, Google, Qualcomm, Amkor, Marvell, Intel, Meta… и теперь — Coherent», — отметил он.
Это вновь подтверждает позитивную тенденцию притока ПИИ во Вьетнам за последние 7 месяцев. Уже реализуются и получили сертификаты крупные проекты, например, расширение производства Samsung Display или увеличение инвестиций Foxconn в заводы Fulian Precision.
Однако, по откровенной оценке министра финансов Нгуен Ван Тханга в недавнем отчете правительству на июльском заседании, хотя приток ПИИ остается очень активным, он «медленно привлекает крупные проекты в сфере высоких технологий». Отсутствие таких проектов частично влияет на общий объем зарегистрированных иностранных инвестиций, особенно новых. За 7 месяцев объем новых зарегистрированных ПИИ составил чуть более 10 млрд долларов, что на 11,1% меньше, чем годом ранее.
Конкретизация «мегапланов» корейских инвесторов
Для ускорения притока ПИИ во Вьетнам необходимо привлекать крупные проекты в области высоких технологий и стратегических отраслей. Недавно заместитель премьер-министра Нгуен Чи Зунг провел совещание по обзору и содействию реализации проектов ПИИ корейских компаний в стратегических сферах во Вьетнаме, таких как полупроводники и энергетика. Это — один из позитивных шагов для привлечения большего числа крупных проектов в этих областях.
2025 год также знаменует 30-летие инвестиций Samsung во Вьетнам. На сегодняшний день корпорация вложила более 23,2 млрд долларов, причем не только в производство, но и в интеграцию Вьетнама в глобальную сеть исследований и разработок (НИОКР). В конце 2022 года Samsung открыла Центр исследований и разработок стоимостью 220 млн долларов в районе Западный Хотай (Ханой) и постепенно завершает формирование своей стратегической инвестиционной карты во Вьетнаме. Правительство Вьетнама надеется, что Samsung продолжит инвестировать в сферу полупроводников в стране.
В настоящее время Samsung, LG и другие крупные корейские инвесторы, такие как Hyosung, Lotte, HanaMicron, продолжают реализовывать свои инвестиционные планы во Вьетнаме. Особенно стоит отметить корпорацию SK, у которой есть «мегаплан».
После вложения миллиардов долларов в ведущие вьетнамские компании (Vingroup, Masan, Pharmacity, Imexpharm), SK планирует инвестировать в 3 крупных проекта в сфере газовой энергетики на СПГ, а в дальнейшем — развить центр новой энергетики, связанный с искусственным интеллектом, водородом, логистикой, экологически чистым сельским хозяйством и инновациями во Вьетнаме. Общий объем инвестиций в эти проекты превысит 10 млрд долларов.
«Мы хотим, чтобы проекты SK как можно скорее были реализованы и принесли значимые результаты», — заявил Президент SK Group Чхве Тхэ Вон.
В то же время недавно руководство LG Energy Solution посетило провинцию Футхо в поисках инвестиционных возможностей. Ли Чжин У, старший директор LG Energy Solution, на встрече с председателем Народного комитета провинции Футхо Чан Зуй Донгом предложил варианты сотрудничества в области электромобилей, включая строительство завода по производству аккумуляторов и установку станций зарядки и замены батарей для электромобилей. Источником финансирования станут средства официальной помощи в целях развития (ОПР) правительства Республики Корея.
Реализация стратегических проектов с Кореей позволит не только значительно увеличить объем корейских инвестиций, но и ускорить приток иностранных инвестиций в целом во Вьетнам.