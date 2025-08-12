Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Приветствуем крупных инвесторов из Республики Корея

Приветствуем крупных инвесторов из Республики Корея. Приток ПИИ ускоряется, инвесторы продолжают верить во Вьетнам

Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во Вьетнам остается очень позитивным, несмотря на замедление глобальной инвестиционной активности из-за влияния геополитической нестабильности и тарифной политики США. По данным Департамента иностранных инвестиций (Министерство финансов), за 7 месяцев 2025 года объем зарегистрированных иностранных инвестиций превысил 24,1 млрд долларов США, увеличившись на 27,3%; объем освоенных инвестиций составил 13,6 млрд долларов, что на 8,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Особо стоит отметить, что за 7 месяцев объем скорректированных инвестиций достиг почти 10 млрд долларов, увеличившись на 95,3% по сравнению с прошлым годом. При этом инвестиции через приобретение долей и акций также продемонстрировали впечатляющий рост — более 4 млрд долларов, что на 61% больше.

Не только количество новых проектов, но и число случаев корректировки капитала, а также сделок по приобретению долей и акций увеличилось по сравнению с прошлым годом. Особенно в июле, хотя число новых проектов, случаев корректировки и сделок по приобретению долей снизилось по сравнению с июнем, объем скорректированного капитала вырос в 2,4 раза, достигнув 1,04 млрд долларов; инвестиции через приобретение долей и акций увеличились на 84,5%, до почти 790 млн долларов.

«Это отражает тенденцию к концентрации на более крупных и тщательно отобранных сделках в середине года», — отмечает Департамент иностранных инвестиций и подчеркивает, что ускорение притока ПИИ во Вьетнам свидетельствует о продолжающемся доверии иностранных инвесторов к потенциалу Вьетнама как инвестиционного направления.

«Мы очень рады возможности вести бизнес во Вьетнаме», — заявил Гэри Капуста, исполнительный вице-президент и директор по глобальной цепочке поставок корпорации Coherent (США), на церемонии открытия нового завода стоимостью 127 млн долларов в провинции Донгнай.

По словам Гэри Капусты, Вьетнам играет центральную роль в глобальном производстве, разработке продукции и инновациях в области фотоники Coherent. В настоящее время корпорация обеспечивает рабочими местами около 2000 человек во Вьетнаме.

Высоко оценив присутствие Coherent, заместитель премьер-министра Нгуен Чи Зунг подчеркнул, что компания внесет весомый вклад в превращение Вьетнама в «важное звено» и будущий центр полупроводников. «Вьетнам становится стратегической базой для крупнейших мировых технологических корпораций, таких как Nvidia, Apple, Google, Qualcomm, Amkor, Marvell, Intel, Meta… и теперь — Coherent», — отметил он.

Это вновь подтверждает позитивную тенденцию притока ПИИ во Вьетнам за последние 7 месяцев. Уже реализуются и получили сертификаты крупные проекты, например, расширение производства Samsung Display или увеличение инвестиций Foxconn в заводы Fulian Precision.

Однако, по откровенной оценке министра финансов Нгуен Ван Тханга в недавнем отчете правительству на июльском заседании, хотя приток ПИИ остается очень активным, он «медленно привлекает крупные проекты в сфере высоких технологий». Отсутствие таких проектов частично влияет на общий объем зарегистрированных иностранных инвестиций, особенно новых. За 7 месяцев объем новых зарегистрированных ПИИ составил чуть более 10 млрд долларов, что на 11,1% меньше, чем годом ранее.

Конкретизация «мегапланов» корейских инвесторов

Для ускорения притока ПИИ во Вьетнам необходимо привлекать крупные проекты в области высоких технологий и стратегических отраслей. Недавно заместитель премьер-министра Нгуен Чи Зунг провел совещание по обзору и содействию реализации проектов ПИИ корейских компаний в стратегических сферах во Вьетнаме, таких как полупроводники и энергетика. Это — один из позитивных шагов для привлечения большего числа крупных проектов в этих областях.

2025 год также знаменует 30-летие инвестиций Samsung во Вьетнам. На сегодняшний день корпорация вложила более 23,2 млрд долларов, причем не только в производство, но и в интеграцию Вьетнама в глобальную сеть исследований и разработок (НИОКР). В конце 2022 года Samsung открыла Центр исследований и разработок стоимостью 220 млн долларов в районе Западный Хотай (Ханой) и постепенно завершает формирование своей стратегической инвестиционной карты во Вьетнаме. Правительство Вьетнама надеется, что Samsung продолжит инвестировать в сферу полупроводников в стране.

В настоящее время Samsung, LG и другие крупные корейские инвесторы, такие как Hyosung, Lotte, HanaMicron, продолжают реализовывать свои инвестиционные планы во Вьетнаме. Особенно стоит отметить корпорацию SK, у которой есть «мегаплан».

После вложения миллиардов долларов в ведущие вьетнамские компании (Vingroup, Masan, Pharmacity, Imexpharm), SK планирует инвестировать в 3 крупных проекта в сфере газовой энергетики на СПГ, а в дальнейшем — развить центр новой энергетики, связанный с искусственным интеллектом, водородом, логистикой, экологически чистым сельским хозяйством и инновациями во Вьетнаме. Общий объем инвестиций в эти проекты превысит 10 млрд долларов.

«Мы хотим, чтобы проекты SK как можно скорее были реализованы и принесли значимые результаты», — заявил Президент SK Group Чхве Тхэ Вон.

В то же время недавно руководство LG Energy Solution посетило провинцию Футхо в поисках инвестиционных возможностей. Ли Чжин У, старший директор LG Energy Solution, на встрече с председателем Народного комитета провинции Футхо Чан Зуй Донгом предложил варианты сотрудничества в области электромобилей, включая строительство завода по производству аккумуляторов и установку станций зарядки и замены батарей для электромобилей. Источником финансирования станут средства официальной помощи в целях развития (ОПР) правительства Республики Корея.

Реализация стратегических проектов с Кореей позволит не только значительно увеличить объем корейских инвестиций, но и ускорить приток иностранных инвестиций в целом во Вьетнам.

ВИА/ИЖВ

