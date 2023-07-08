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Приведение приграничной торговли к ее истинной природе
В дополнение к тому, что предприятиям будет проще покупать товары, предприятия в цепочке поставок Вьетнама также поставлены перед более серьезными конкурентными проблемами в ближайшее время.
Таким образом, поощрение перехода к официальному экспорту является общей политикой как для того, чтобы помочь предприятиям вести официальный бизнес, так и для удовлетворения требований китайского рынка. Это основная причина, по которой Министерство промышленности и торговли сузило серый экспорт в поправке к Указу 14/2018-ND/CP.
В последние годы серый экспорт, хотя и составляет лишь небольшую часть от общего объема экспорта в Китай, чрезвычайно важен для товаров, которые еще официально не разрешены к экспорту, таких как маракуйя, сметанное яблоко и водяное яблоко.
Нгуен Лам Вьен, председатель совета директоров акционерного общества «Винамит», заявил, что ужесточение серого экспорта вызовет трудности у малого бизнеса в краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе это хорошо для сельскохозяйственного экспорта Вьетнама.
Чан Тхань Хай, заместитель директора Департамента импорта и экспорта (Министерство промышленности и торговли), сказал, что схема перехода от серого на официальный экспорт на границах между Вьетнамом и Китаем все еще находится в процессе разработки.
Одним из решающих факторов успеха проекта является изменение восприятия на всех уровнях, особенно местных властей, а также предприятий, работающих в приграничных районах.
Министерство промышленности и торговли также сотрудничает с другими министерствами и ведомствами, помогая предприятиям успешно трансформироваться.
Соответственно, уже на стадии производства предприятия должны получать товары, отвечающие требованиям импортного рынка.
С другой стороны, министерствам и населенным пунктам необходимо провести расширение и модернизацию логистической инфраструктуры и инфраструктуры пограничной зоны, чтобы сделать таможенное оформление более благоприятным.
Таким образом, сроков с сегодняшнего дня до 2028 года будет достаточно для того, чтобы люди, кооперативы, населенные пункты и предприятия преобразовали весь свой масштаб из мелкого и раздробленного производства в крупное. Это обязательный элемент для того, чтобы иметь качественную продукцию и соответствовать требованиям партнеров.
Для продвижения экспорта на этот рынок с населением в миллиард человек То Нгок Шон, заместитель директора Департамента рынка Азии и Африки (Министерство промышленности и торговли), рекомендовал местным органам власти и управляющим агентствам разработать стратегию развития отрасли и брендов параллельно с концентрированными, крупномасштабными специализированными сельскохозяйственными и производственными районами, основанными на рыночных сигналах.
Предприятиям необходимо регулярно обновлять и соблюдать правила стандартов качества, тестирования, карантина, упаковки и прослеживаемости.
При этом бизнес должен сосредоточиться на построении и защите своих брендов, внимательно изучая потребности и тенденции развития рынка, а также сформировать команду сотрудников, свободно владеющих рынком и языками, и способствовать эксплуатации рынка с помощью электронной коммерции.