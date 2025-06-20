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Приведение личи Бакзянга ближе к немецким потребителям
В мероприятии приняли участие представители Посольства Вьетнама в Германии, Министерства науки и технологий, Министерства финансов, а также Генеральный секретарь Клуба торговых представительств стран в Германии Райниер Шуберт.
Кроме того, на мероприятии присутствовали Марко Бергер — генеральный директор Selgros Lichtenberg, а также представители около 40 предприятий из обеих стран, работающих в области консалтинга и внешней торговли.
В своем выступлении заместитель торгового представительства Вьетнама в Германии Данг Тхи Тхань Фыонг отметила, что фрукты и сельскохозяйственная продукция Вьетнама являются одними из сильных экспортных товаров. Немецкие потребители уже знакомы с такими вьетнамскими товарами, как кофе, морепродукты, чай, специи. Однако существует еще множество товаров, с которыми они не знакомы или которые не так широко распространены на немецком рынке.
Нгием Суан Хыонг, член паркома, заместитель председателя Народного собрания провинции Бакзянг, подчеркнул, что «День товаров Вьетнама» в Selgros является важным мероприятием для продвижения торговли и знакомства с продуктами, такими как личи и другие сельскохозяйственные товары, которые производятся в Бакзянге, на рынке Германии. Это также является возможностью укрепить сотрудничество в таких сферах, как сельское хозяйство, торговля, логистика и туризм между Бакзянгом и партнерами в Германии.
В настоящее время компании, такие как CP Mova Plus, Linsan Imex s.r.o и многие другие предприятия в Германии и Европе активно сотрудничают с целью приблизить лучшее личи из Бакзянга к немецким потребителям, а также к потребителям по всей Европе.