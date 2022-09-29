Прибытие премьер-министра Кубы и начало официального дружественного визита во Вьетнаме

Премьер-министра Кубы Мануэля Марреро Круса (справа) встречают в международном аэропорту Нойбай в Ханое. Фото: ВИА

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус во главе высокопоставленной правительственной делегации Кубы прибыл в Ханой поздно вечером 28 сентября, начав официальный дружественный визит во Вьетнам по приглашению своего вьетнамского коллеги Фам Минь Тьиня.

Это первый визит премьер-министра Круза в страну за пределами Латинской Америки с момента его вступления в должность в декабре 2019 года, а также первый визит высокопоставленного лидера Кубы во Вьетнам с 2018 года.

Визит направлен на содействие реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран, и развитие особых связей между Вьетнамом и Кубой, демонстрируя решимость обеих стран еще больше укреплять верную дружбу и солидарность, взаимное доверие и всестороннее сотрудничество между двумя сторонами, государствами, правительствами и народами.

Планируется, что глава кубинского правительства почтит память Президента Хо Ши Мина в его мавзолее, проведет переговоры с премьер-министром Фам Минь Тьинем, нанесет визиты вежливости генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу и президенту Нгуен Суан Фуку, а также встретится с председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ.

Также по случаю визита премьер-министр Кубы примет участие в подписании соглашений о сотрудничестве, а также в кубинско-вьетнамском бизнес-форуме, и встретится с руководителями Хошимина, помимо других мероприятий.



