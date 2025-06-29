Приближение вьетнамского туризма к чешскому народу

Мероприятие было организовано при сотрудничестве Главного управления по туризму Вьетнама, Посольства Вьетнама в Чехии, авиакомпании Vietnam Airlines и ряда туристических компаний, в рамках празднования 75-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Чехией (гг. 1950 – 2025 гг.).



Выступая на церемонии открытия, заместитель министра культуры, спорта и туризма Хо Ань Фонг подчеркнул, что стратегические отношения между Вьетнамом и Чехией строятся на основе доверия, сотрудничества и прочной дружбы.

Он отметил, что туризм является культурным мостом и движущей силой для экономического сотрудничества, а также обозначил Чехию и Европу как ключевые рынки, требующие углублённой и персонализированной стратегии развития туристических продуктов. Заместитель министра также подтвердил готовность к тесному сотрудничеству с чешскими партнёрами для создания продуктов, всё более соответствующих вкусам местных туристов.



Согласно статистике, Вьетнам принял почти 26 000 чешских туристов в 2024 году; только за первые пять месяцев 2025 года это число достигло 16 000, что свидетельствует о мощном потенциале роста. Советник посольства Нгуен Зиеу Линь отметила, что данное мероприятие способствует не только укреплению туристического сотрудничества, но и реализации обязательств в рамках Стратегического партнёрства, согласованных премьер-министром Фам Минь Тьинем и руководством Чешской Республики во время официального визита в январе этого года.



Госпожа Линь отметила, что Прага – "сердце Европы" – становится культурным мостом между двумя странами через культурные, гастрономические и туристические пространства. Она также выразила готовность продолжать поддерживать инициативы по сотрудничеству между предприятиями.



В дополнение к презентации туристических продуктов, программа также предложила участникам живое культурно-гастрономическое пространство: традиционные художественные выступления Вьетнамского театра песни и танца, а также фирменные блюда – фо, бунча, жареные спринг-роллы – настоящие «гастрономические послы» Вьетнама.



Мероприятие открыло новые возможности для сотрудничества между туристическими компаниями двух стран, представив специальные туры, ориентированные на чешский рынок – любящий культурный опыт, природу и гостеприимство.



Программа в Праге стала частью серии мероприятий Vietnam Tourism Roadshow in Europe, направленных на продвижение туристического имиджа Вьетнама в Европе. Последней остановкой станет Берлин (Германия).



Слоган программы – «Společná cesta je krásnější – Совместное путешествие прекраснее» – выражает надежду на будущее сотрудничество, устойчивое развитие и крепкую связь между двумя народами.