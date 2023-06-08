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Префектура Тотиги (Япония) желает инвестировать во Вьетнам

На семинаре посол Фам Куанг Хиеу выразил надежду, что префектура Тотиги в ближайшее время будет способствовать сотрудничеству и инвестициям во Вьетнам таких областях, как высокие технологии. На семинаре посол Фам Куанг Хиеу выразил надежду, что префектура Тотиги в ближайшее время будет способствовать сотрудничеству и инвестициям во Вьетнам таких областях, как высокие технологии.

5 июня в префектуре Тотиги состоялся семинар по продвижению сотрудничества и инвестиций во Вьетнам, на котором председательствовали посол Фам Куанг Хиеу и заместитель губернатора префектуры Тотиги, Суэнага Хироюки.

В Семинаре приняли участие представители руководства и Народного совета префектуры Тотиги, руководители крупных предприятий, инвестирующих и желающих инвестировать во Вьетнам, а также руководители ассоциаций предприятий и сельскохозяйственных кооперативов префектуры Тотиги.

На семинаре посол Фам Куанг Хиеу выразил надежду, что префектура Тотиги в ближайшее время будет способствовать сотрудничеству и инвестициям во Вьетнам в области высоких технологий, полупроводников, топлива, логистики, здравоохранения и труда.

На семинаре, все участники высоко оценили потенциал Вьетнама и дружеские отношения между двумя странами и стабильную политику Вьетнама. По словам участников семинара, вьетнамские работники, прошедшие обучение в Японии, постепенно отвечают высоким требованиям японских предприятий. Эти работники станут главным человеческим ресурсом для предприятий Тотиги, которые хотят расширить свои инвестиции во Вьетнам.

В тот же день посол Фам Куанг Хиеу в рамках рабочего визита в провинцию, провёл встречу с губернатором префектуры Тотиги губернатором Фукуда Томиказу. В преддверии 50-летия отношений сотрудничества между Вьетнамом и Японией и 150-летия основания префектуры Тотиги посол Фам Куанг Хиеу и губернатор Фукуда Томиказу выразили восхищение стабильным развитием сотрудничества между двумя странами на протяжении многих лет, особенно после визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Точиги в 2021 году.

Посол Фам Куанг Хиеу сказал, что потенциал сотрудничества между префектуры Тотиги и Вьетнамом по-прежнему очень велик. Он выразил надежду, что руководство префектуры Тотиги будет содействовать подписанию соглашений о сотрудничестве с Министерством планирования и инвестиций провинции Виньфук.

Во второй половине того же дня посол Фам Куанг Хиеу и губернатор префектуры Тотиги Фукуда Томиказу приняли участие в церемонии открытия японского акционерного общества FPT офиса в Точиги. Посол Фам Куанг Хиеу высоко оценил успех японской компании FPT в открытии своего 15-го филиала в Тотиги, которая с 2005 года находится в авангарде иностранных инвестиций в Японии.

Посол Вьетнама выразил надежду, что в ближайшие годы Вьетнамские предприятия информационных технологий в Японии, особенно компания FPT, будут активно развиваться, способствовать развитию префектуры Тотиги и прилегающих районов, а также станут мостом в применении успешных информационных технологий Японии для социально-экономического развития Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

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