НОВОСТИ
Пресс-релиз № 8, 4-я сессия Национального собрания 15-го созыва
На дискуссионном заседании выступили с речью 43 депутата. Мнения депутатов в основном совпали с отчетом правительства, проверочными отчетами комитетов НС по экономическим вопросам и по финансово-бюджетной политике.
Для достижения поставленных целей в ближайшее время депутаты также предложили Правительству:
Развернуть ряд конкретных решений для преодоления нехватки лекарств, медицинского оборудования и расходных материалов, принять соответствующую политику в отношении секторов здравоохранения и образования, проводить реформы заработной платы, инвестировать в поддержку развития местного сельского хозяйства, проводить политику комплексного культурного развития параллельно с экономическим развитием, создать условия для развития возобновляемых источников энергии и лекарственных растений в провинциях Центрального нагорья, внести изменения и дополнения в Закон о государственных служащих…
На заседании на ряд вопросов, волнующих депутатов НС, дали разъяснения министр, председатель Комитета по делам этнических меньшинств Хау А Лень, министр труда, инвалидов и социальных дел Дао Нгок Зунг, министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен, министр природных ресурсов и окружающей среды Чан Хонг Ха, управляющий Государственного банка Вьетнама Нгуен Тхи Хонг, министр планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунг, министр финансов Хо Дык Фок, вице-премьер Ву Дык Дам.
Понедельник, 31 октября, Национальное собрание заслушает отчет о реализации политики и законов о борьбе с расточительством в период 2016-2021 годов.