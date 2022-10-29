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НОВОСТИ

Пресс-релиз № 8, 4-я сессия Национального собрания 15-го созыва

28 октября, в рамках 4-ой сессии депутаты Национального собрания (НС) 15-го созыва провели 8-ой рабочий день в Доме НС в столице Ханое. Заседание транслировалось в прямом эфире на радио «Голос Вьетнама», Вьетнамском телевидении и Телевидении Национального собрания.
  Заместитель председателя Национального собрания Нгуен Дык Хай модерировал встречу. Фото: Зоан Тан/ВИА  
Депутаты обсудили итоги реализации плана социально-экономического развития в 2022 году, прогнозный план социально-экономического развития на 2023 год, исполнение государственного бюджета в 2022 году, смету государственного бюджета, план государственных инвестиций за счет средств государственного бюджета, план распределения средств из центрального бюджета на 2023 год, обзор выполнения Резолюции № 54/2017/QH14 об апробировании конкретных механизмов и политик развития города Хошимин.

На дискуссионном заседании выступили с речью 43 депутата. Мнения депутатов в основном совпали с отчетом правительства, проверочными отчетами комитетов НС по экономическим вопросам и по финансово-бюджетной политике.

Для достижения поставленных целей в ближайшее время депутаты также предложили Правительству:

Развернуть ряд конкретных решений для преодоления нехватки лекарств, медицинского оборудования и расходных материалов, принять соответствующую политику в отношении секторов здравоохранения и образования, проводить реформы заработной платы, инвестировать в поддержку развития местного сельского хозяйства, проводить политику комплексного культурного развития параллельно с экономическим развитием, создать условия для развития возобновляемых источников энергии и лекарственных растений в провинциях Центрального нагорья, внести изменения и дополнения в Закон о государственных служащих…

На заседании на ряд вопросов, волнующих депутатов НС, дали разъяснения министр, председатель Комитета по делам этнических меньшинств Хау А Лень, министр труда, инвалидов и социальных дел Дао Нгок Зунг, министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен, министр природных ресурсов и окружающей среды Чан Хонг Ха, управляющий Государственного банка Вьетнама Нгуен Тхи Хонг, министр планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунг, министр финансов Хо Дык Фок, вице-премьер Ву Дык Дам.

Понедельник, 31 октября, Национальное собрание заслушает отчет о реализации политики и законов о борьбе с расточительством в период 2016-2021 годов.

ВИА

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