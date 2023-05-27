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Пресс-релиз № 5 5-й сессии НС 15-го созыва
На дискуссионной сессии выступили 22 депутата, которые высказали свое мнение по сфере и предмету регулирования, определению потребителя, правам и обязанностям потребителей, принципам и политике защиты интересов потребителей, защите интересов потребителей в конкретных сделках, обеспечению баланса между правами и обязанностями потребителей и правами и обязанностями коммерческих организаций и лиц.
В конце обсуждения член Постоянного комитета Национального собрания, председатель Комитета Национального собрания по науке, технологиям и окружающей среде Ле Куанг Хи дал разъяснения ряду вопросов, поднятых депутатами Национального собрания.
Во второй половине дня Национальное собрание заслушало министра национальной обороны Фан Ван Жанга, уполномоченного премьер-министром представить отчет, председателя Комитета Национального собрания по национальной обороне и безопасности Ле Тан Той, представившего отчет об инспекции по законопроекту об управлении и охране объектов национальной обороны и военных зон.
Национальное Собрание впервые обсудило в зале результаты наблюдения за рассмотрением обращений избирателей, направленных на 4-ю сессию.
Депутаты выступили с оценкой качества реагирования на обращения избирателей со стороны Правительства, центральных министерств и ведомств.
Завтра, 27 мая 2023 года, Национальное Собрание заслушает отчет и приложение о проверке законопроекта о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона об общественной безопасности, Закона о выезде и въезде вьетнамских граждан и Закона о въезде, выезде, транзите и проживании иностранцев во Вьетнаме, Приложение по предложенной программе мониторинга НС на 2024 год. После этого Национальное Собрание обсудит предлагаемую программу мониторинга НС на 2024 год.
Во второй половине дня Национальное Собрание обсудит в группах законопроект о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона об общественной безопасности, законопроекта о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о выезде и въезде вьетнамских граждан и Закона о въезде, выезде, транзите и проживании иностранцев во Вьетнаме.