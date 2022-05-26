Пресс-релиз № 3, 3-я сессия, Национальное Собрание 15-го созыва

Фото: ВИА В утреннее заседание в группах НС обсудило: дополнительную оценку результатов реализации плана социально-экономического развития и государственного бюджета в 2021 году, выполнение плана социально-экономического развития и государственного бюджета в первые месяцы 2022 года, утверждение расчета государственного бюджета на 2020 год, работу по борьбе с расточительством в 2021 году, подведение итогов реализации пилотной работы по урегулированию безнадежной задолженности кредитных организаций.

Во второй половине дня НС заслушало приложение к проекту Закона о медицинском осмотре и лечении (с поправками), отчет о проверке проекта Закона о медицинском осмотре и лечении (с поправками), отчет по разъяснению, усвоению и редактированию проекта Закона о кинематографии (с поправками).

После этого НС обсудило в зале мнения о проекте Закона о кинематографии (с поправками). На дискуссионном заседании выступили 19 депутатов, большинство согласилось с положениями проекта.

В четверг, 26 мая 2022 г., как и положено, утром НС заслушает: приложение и отчет о проверке проекта Закона об инспекции (с поправками), отчет о разъяснении и доработке проекта Закона о мобильной милиции. После этого НС обсудит в зале ряд мнений о проекте Закона о мобильной милиции. Во второй половине дня НС в группах обсудит: Законопроект об инспекции (с поправками) и проект Закона о медицинском осмотре и лечении (с поправками).



