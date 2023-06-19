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Пресс-релиз № 18, 5-я сессия, Национальное собрания 15-го созыва
На дискуссионном заседании выступили 28 депутатов, большинство мнений согласилось с необходимостью внесения поправок в Закон в соответствии с приложением правительства для скорейшей институционализации руководящих принципов Партии и политики Государства в области управления жилищным фондом и его развития.
В целях дальнейшего совершенствования законопроекта депутаты сосредоточили внимание на обсуждении: сферы регулирования; запрещенных действий; пресечение нарушителей жилищного законодательства; плана жилищного строительства; политики и общих требований к жилищному строительству, управлению и использованию и др.
В конце дискуссионного заседания выступил министр строительства Нгуен Тхань Нги, разъяснив и пояснив ряд вопросов, поднятых депутатами.
Во второй половине дня под руководством заместителя председателя Национального собрания Нгуен Дык Хай в зале состоялось пленарное заседание.
Национальное собрание заслушало члена Постоянного комитета Национального собрания, председателя Финансово-бюджетного комитета Национального собрания Ле Куанг Маня, представившего отчет, разъясняющий, впитывающий и дорабатывающий проект Постановления об утверждении окончательного расчета Государственного бюджета на 2021 год.
От Ле Куанг Маня Национальное собрание также заслушало отчет, объясняющий, впитывающий и пересматривающий проект Закона о ценообразовании (с поправками). После этого 459 голосами «за» среди 476 присутствующих депутатом Национальное собрание проголосовало за принятие Закона.
Национальное собрание заслушало министра строительства Нгуен Тхань Нги, уполномоченного премьер-министром представить Приложение по Законопроекту о недвижимости (с поправками), члена Постоянного комитета НС, председателя Экономического комитета НС Ву Хонг Тхань, представившего отчет о проверке Законопроекта о сделках с недвижимостью (с изменениями).
После этого Национальное собрание обсудило в группах Законопроект о сделках с недвижимостью (с изменениями)./.
Завтра, вторник, 20 июня 2023 г.: Утром Национальное собрание проведет пленарное заседание в зале, проголосует за принятие: Закона о кооперативах (с поправками); Постановления о принятии решения об инвестиционной политике проекта автомобильной дороги от национальной автомагистрали 27C до провинциальной дороги DT.656 провинции Кханьхоа, соединяющей Ламдонг и Ниньтхуан; Закона о гражданской обороне.
Во второй половине дня Национальное собрание проведет пленарное заседание в зале, проголосует за принятие Закона о защите прав потребителей (с изменениями), затем обсудит проект Закона о водных ресурсах (с изменениями).