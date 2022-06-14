Пресс-релиз № 16, 3-я сессия, Национальное собрание 15-го созыва

Утром под руководством постоянного заместителя председателя Чан Тхань Мана НС обсудил в зале проект Закона о медицинском освидетельствовании и лечении (с изменениями). Сессия транслировалась в прямом эфире по телевидению Национального собрания Вьетнама.

На дискуссионном заседании выступило 27 депутатов, 2 приняли участие в дискуссии, большинство мнений дало согласие с проектом Закона о медицинском освидетельствовании и лечении (с изменениями) и отчетом о проверке комитета по социальным вопросам НС.

В завершение дискуссионного заседания вице-премьер-министр Ву Дык Дам выступил с разъяснением и уточнением ряда вопросов, волнующих депутатов НС.

Во второй половине дня под руководством заместителя председателя Нгуен Кхак Диня НС заслушало председателя Юридического комитета НС Хоанг Тхань Тунга, который представил отчет о редактировании проекта Постановления о программе развития законодательства и постановлений на 2023 год, корректировке Программы развития законодательства и постановлений на 2022 год.

Затем Национальное собрание большинством голосов приняло вышеуказанные постановления.

Затем под руководством заместителя председателя Нгуен Кхак Диня НС обсудил в зале проект Закона об инспекции (с изменениями).

На дискуссионном заседании выступило 20 депутатов, 2 приняло участие в дискуссии, многие мнения сошлись во мнении о необходимости комплексного изменения Закона об инспекции.

В завершение дискуссионного заседания выступил генеральный инспектор правительства Доан Хонг Фонг, разъяснив и разъяснив ряд вопросов, волнующих депутатов Национального собрания.

Во вторник, 14 июня 2022 г., по программе, утром НС проголосует за принятие: Закона о мобильной милиции; Постановления о создании Тематической контрольной группы НС в 2023 году. После этого НС обсудит в зале проект Закона о внедрении демократии на низовом уровне. Во второй половине дня НС обсудит в зале проект Закона о предупреждении и борьбе с домашним насилием (с изменениями).