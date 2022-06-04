Пресс-релиз № 10 3-ей сессии Национального собрания 15-го созыва

Утром НС провело пленарное заседание в зале под руководством заместителя председателя НС Чан Куанг Фыонгы, в котором заслушало приложения и отчет об инспекции законопроектов о нефти (с поправками), о радиочастотах (с поправками);

Министр общественной безопасности То Лам, уполномоченный премьер-министром, представил приложение по проекту постановления об апробации модели организации трудовой деятельности, профориентации и профессионального обучения заключенных вне мест лишения свободы.

На дискуссионном заседании выступили 16 народных депутатов, в дискуссии приняли участие 5 депутатов, в основном они согласились с докладом Правительства и проектом постановления и докладом о проверке Юридического комитета НС.

Во второй половине дня Национальное собрание в группах обсудило: Законопроект о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о радиочастотах, Законопроект о нефти (с поправками).

В понедельник, 6 июня 2022 года, согласно запланированной программе, утром Национальное собрание заслушает: приложение и отчет о проверке инвестиционной политики проектов строительства скоростной автомагистрали Чаудок - Кантхо - Шокчанг (этап 1); Кханьхоа – Буонматхуот (этап 1); Биенхоа – Вунгтау (этап 1); приложение и отчет об инспекции инвестиционной политики проекта Кольцевой дороги 4 в столице Ханоя и проекта Кольцевой дороги 3 в Хошимине. После этого Национальное собрание обсудит в группах два вышеуказанных вопроса.

Во второй половине дня Национальное собрание проголосует за принятие Постановления о программе мониторинга Национального собрания в 2023 году.