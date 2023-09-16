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Пресс-релиз Церемонии открытия 9-й Глобальной конференции молодых парламентариев
На церемонии приняли участие президент Межпарламентского союза (МПС) Дуарте Пачеко и другие делегаты.
В конференции приняли участие более 300 молодых парламентариев и делегатов из более 70 парламентов-членов МПС, представители международных организаций, 124 члена Группы молодых депутатов НС Вьетнама, 20 выдающихся молодых людей Вьетнама, 20 молодых депутатов провинциальных Народных советов, а также представители 16 Обществ дружбы Вьетнама с другими странами, 100 посольств, консульств и иностранных дипломатических представительств во Вьетнаме.
Выступая на открытии конференции, председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ заявил, что проведение НС Вьетнама Глобальной конференции молодых парламентариев подтверждает активное участие, инициативность и ответственность Вьетнама в МПС, показывает приоритет и заботу Вьетнама о молодежи и глобальных проблемах современной молодежи.
Со своей стороны президент Межпарламентского союза (МПС) Дуарте Пачеко поблагодарил Национальное собрание Вьетнама и председателя Выонг Динь Хюэ за теплый прием, оказанный делегатам, поблагодарил за чрезвычайно тщательную подготовку к событию.
Президент МПС заявил, что на этой конференции молодые парламентарии сосредоточатся на обсуждении стратегий развития стран, мира и его народов как в настоящем, так и в будущем.
Сразу после открытия член Руководящего совета Форума молодых парламентариев МПС возглавил первое дискуссионное заседание по цифровой трансформации.
15 сентября во второй половине дня в рамках Конференции шла вторая дискуссионная сессия об инновации и стартапе под председательством парламентария Перу, члена Руководящего совета Форума молодых парламентариев МПС Уилсона Сото Паласиоса.