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НОВОСТИ

Пресс-релиз Церемонии открытия 9-й Глобальной конференции молодых парламентариев

15 сентября в Национальном конференц-центре Мидинь, Ханой, открылась 9-я Глобальная конференция молодых парламентариев на тему «Роль молодежи в содействии реализации Целей устойчивого развития посредством цифровой трансформации и инноваций», организованная Национальным собранием Вьетнама. Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ выступил на открытии конференции. Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг, президент Во Ван Тхыонг и премьер-министр Фам Минь Тьинь прислали цветы, чтобы поздравить участников конференции. Президент Во Ван Тхыонг направил на Конференцию записанную речь.

На церемонии приняли участие президент Межпарламентского союза (МПС) Дуарте Пачеко и другие делегаты.

В конференции приняли участие более 300 молодых парламентариев и делегатов из более 70 парламентов-членов МПС, представители международных организаций, 124 члена Группы молодых депутатов НС Вьетнама, 20 выдающихся молодых людей Вьетнама, 20 молодых депутатов провинциальных Народных советов, а также представители 16 Обществ дружбы Вьетнама с другими странами, 100 посольств, консульств и иностранных дипломатических представительств во Вьетнаме.

Выступая на открытии конференции, председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ заявил, что проведение НС Вьетнама Глобальной конференции молодых парламентариев подтверждает активное участие, инициативность и ответственность Вьетнама в МПС, показывает приоритет и заботу Вьетнама о молодежи и глобальных проблемах современной молодежи.

Со своей стороны президент Межпарламентского союза (МПС) Дуарте Пачеко поблагодарил Национальное собрание Вьетнама и председателя Выонг Динь Хюэ за теплый прием, оказанный делегатам, поблагодарил за чрезвычайно тщательную подготовку к событию.

Президент МПС заявил, что на этой конференции молодые парламентарии сосредоточатся на обсуждении стратегий развития стран, мира и его народов как в настоящем, так и в будущем.

Сразу после открытия член Руководящего совета Форума молодых парламентариев МПС возглавил первое дискуссионное заседание по цифровой трансформации.

15 сентября во второй половине дня в рамках Конференции шла вторая дискуссионная сессия об инновации и стартапе под председательством парламентария Перу, члена Руководящего совета Форума молодых парламентариев МПС Уилсона Сото Паласиоса.

ИЖВ/ВИА

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