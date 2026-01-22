Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

ПРЕСС-РЕЛИЗ о четвертом рабочем дне XIV всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама

22 января 2026 года XIV всевьетнамский съезд Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) продолжил работу в течение всего дня, обсуждая и рассматривая вопросы кадровой работы по формированию Центрального комитета КПВ XIV созыва. Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, председатель Президиума съезда, от имени Президиума вел заседание.
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, председатель Президиума, от имени Президиума ведет заседание. Фото: ВИА

Член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ, заведующий Организационным отделом ЦК КПВ Ле Минь Хынг от имени Президиума представил доклад ЦК КПВ XIII созыва о кадровой работе по формированию ЦК КПВ XIV созыва. Съезд провел обсуждение и путем голосования утвердил численность ЦК КПВ XIV созыва в составе 200 человек, включая 180 членов ЦК КПВ и 20 кандидатов в члены ЦК КПВ.

Делегаты съезда работали в составе делегаций, изучая и обсуждая доклад о кадровой работе по формированию ЦК КПВ XIV созыва; выдвигали кандидатов и вносили предложения по кандидатурам, а также знакомились с соответствующими кадровыми материалами и досье.

Президиум съезда заслушал доклады глав делегаций об итогах обсуждения делегациями доклада о кадровой работе по формированию ЦК КПВ XIV созыва, а также о выдвижении и внесении предложений по кандидатурам и случаях подачи заявлений об исключении из списка кандидатов и предложенных кандидатур в состав ЦК КПВ XIV созыва.

Президиум съезда доложил съезду и вынес на голосование список кандидатов для избрания в ЦК КПВ XIV созыва; была избрана счетная комиссия, которая провела инструктаж по порядку проведения выборов. Съезд заполнил бюллетени и провел голосование, объявил результаты и утвердил список избранных членов ЦК КПВ XIV созыва.

Завтра, 23 января 2026 года, в первой половине дня делегаты съезда будут отдыхать, а ЦК КПВ XIV созыва проведет первый пленум; во второй половине дня съезд проведет заключительное заседание.


ИЖВ/ВИА

