ПРЕСС-РЕЛИЗ о четвертом рабочем дне XIV всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, председатель Президиума, от имени Президиума ведет заседание. Фото: ВИА



Член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ, заведующий Организационным отделом ЦК КПВ Ле Минь Хынг от имени Президиума представил доклад ЦК КПВ XIII созыва о кадровой работе по формированию ЦК КПВ XIV созыва. Съезд провел обсуждение и путем голосования утвердил численность ЦК КПВ XIV созыва в составе 200 человек, включая 180 членов ЦК КПВ и 20 кандидатов в члены ЦК КПВ.

Делегаты съезда работали в составе делегаций, изучая и обсуждая доклад о кадровой работе по формированию ЦК КПВ XIV созыва; выдвигали кандидатов и вносили предложения по кандидатурам, а также знакомились с соответствующими кадровыми материалами и досье.



Президиум съезда заслушал доклады глав делегаций об итогах обсуждения делегациями доклада о кадровой работе по формированию ЦК КПВ XIV созыва, а также о выдвижении и внесении предложений по кандидатурам и случаях подачи заявлений об исключении из списка кандидатов и предложенных кандидатур в состав ЦК КПВ XIV созыва.



Президиум съезда доложил съезду и вынес на голосование список кандидатов для избрания в ЦК КПВ XIV созыва; была избрана счетная комиссия, которая провела инструктаж по порядку проведения выборов. Съезд заполнил бюллетени и провел голосование, объявил результаты и утвердил список избранных членов ЦК КПВ XIV созыва.



Завтра, 23 января 2026 года, в первой половине дня делегаты съезда будут отдыхать, а ЦК КПВ XIV созыва проведет первый пленум; во второй половине дня съезд проведет заключительное заседание.





