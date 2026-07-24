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Пресс-релиз о четвёртом рабочем дне 3-го пленума ЦК КПВ XIV созыва
(1) Основные положения о корректировке функций и задач по консультативному обеспечению работы с народными массами с передачей данных функций от Отдела ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами Партийному комитету Отечественного фронта и центральных массовых организаций, а также о переименовании Отдела ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами в Отдел ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию.
(2) Проект по построению общества с дисциплиной, безопасностью, цивилизованностью, гармонией и развитием.
(3) Проект Стратегии национальной безопасности.
(4) Проект создания города Куангнинь центрального значения.
(5) Проект создания города Бакнинь центрального значения.
2. Во второй половине дня Центральный комитет и делегаты работали в группах, обсудив три вопроса:
(1) Доклад о предварительных итогах одного года функционирования общей организационной модели политической системы и двухуровневой местной администрации.
(2) Доклад о социально-экономическом положении за первые шесть месяцев 2026 года и основных направлениях, ключевых задачах на последние шесть месяцев 2026 года.
(3) Доклад о работе по партийному строительству и политической системе за первые шесть месяцев 2026 года и основных направлениях, задачах на последние шесть месяцев 2026 года.
Завтра (24 июля 2026 года) Центральный комитет продолжит работу в соответствии с программой и завершит работу пленума.