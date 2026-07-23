Пресс-релиз о третьем рабочем дне 3-го пленума ЦК КПВ XIV созыва

22 июля 2026 года 3-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) XIV созыва продолжил третий рабочий день.



1. В первой половине дня товарищ Чан Тхань Ман, член Политбюро, Председатель Национального собрания, председательствовал на заседании пленума. Центральный комитет и делегаты работали в зале заседаний, обсудив два вопроса:



(1) Проект по подведению итогов реализации Резолюции ЦК КПВ XII созыва от 22 октября 2018 года № 36-NQ/TW «О стратегии устойчивого развития морской экономики Вьетнама до 2030 года с видением до 2045 года».



(2) Проект по подведению итогов реализации Резолюции ЦК КПВ XI созыва от 3 июня 2013 года № 24-NQ/TW «Об активном реагировании на изменение климата, усилении управления ресурсами и охране окружающей среды».



2. Во второй половине дня Центральный комитет и делегаты работали в группах, обсудив четыре вопроса:



(1) Проект по построению общества с дисциплиной, безопасностью, цивилизованностью, гармонией и развитием.



(2) Проект Стратегии национальной безопасности.



(3) Проект создания города Куангнинь центрального значения.



(4) Проект создания города Бакнинь центрального значения.



Завтра (23 июля 2026 года) Центральный комитет продолжит работу в соответствии с программой.



