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НОВОСТИ

Пресс-релиз о третьем рабочем дне 3-го пленума ЦК КПВ XIV созыва

В первой половине дня товарищ Чан Тхань Ман, член Политбюро, Председатель Национального собрания, председательствовал на заседании пленума. Центральный комитет и делегаты работали в зале заседаний, обсудив два вопроса.

22 июля 2026 года 3-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) XIV созыва продолжил третий рабочий день.

1. В первой половине дня товарищ Чан Тхань Ман, член Политбюро, Председатель Национального собрания, председательствовал на заседании пленума. Центральный комитет и делегаты работали в зале заседаний, обсудив два вопроса:

(1) Проект по подведению итогов реализации Резолюции ЦК КПВ XII созыва от 22 октября 2018 года № 36-NQ/TW «О стратегии устойчивого развития морской экономики Вьетнама до 2030 года с видением до 2045 года».

(2) Проект по подведению итогов реализации Резолюции ЦК КПВ XI созыва от 3 июня 2013 года № 24-NQ/TW «Об активном реагировании на изменение климата, усилении управления ресурсами и охране окружающей среды».

2. Во второй половине дня Центральный комитет и делегаты работали в группах, обсудив четыре вопроса:

(1) Проект по построению общества с дисциплиной, безопасностью, цивилизованностью, гармонией и развитием.

(2) Проект Стратегии национальной безопасности.

(3) Проект создания города Куангнинь центрального значения.

(4) Проект создания города Бакнинь центрального значения.

Завтра (23 июля 2026 года) Центральный комитет продолжит работу в соответствии с программой.


ИЖВ/ВИА

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