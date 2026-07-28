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Пресс-релиз о рабочей встрече Генерального секретаря, Президента государства То Лам с Постоянным бюро партийного комитета Правительственной инспекции
Выслушав доклады и мнения участников встречи, Генеральный секретарь, Президент государства высоко оценил деятельность Партийного комитета Правительственной инспекции, руководства ведомства и всего коллектива отрасли, которые, преодолев многочисленные трудности, активно внедрили новую организационную модель и успешно выполнили большой объём работы, добившись положительных результатов.
Он отметил, что в ходе инспекционной деятельности были выявлены многочисленные недостатки в механизмах, политике, системе управления и организации исполнения, а также выработаны предложения по совершенствованию партийных нормативных актов, государственной политики и законодательства. Эти усилия способствовали совершенствованию институциональной базы, повышению эффективности партийного руководства и государственного управления, а также высвобождению ресурсов для развития страны.
По словам Генерального секретаря, Президента государства, достигнутые результаты свидетельствуют о качественном изменении подхода — от восприятия инспекции исключительно как инструмента выявления нарушений к признанию её важным механизмом совершенствования институтов и повышения эффективности государственного управления.
Он подчеркнул, что реформирование инспекционной деятельности должно осуществляться в тесной увязке с общим процессом обновления методов партийного руководства, совершенствования социалистического правового государства, оптимизации государственного аппарата, обеспечения эффективного функционирования двухуровневой модели местной администрации, расширения децентрализации и делегирования полномочий, а также повышения качества государственного управления.
По его словам, инспекционная система должна функционировать централизованно, единообразно и эффективно, сохраняя тесную связь с практикой на местах, усиливая контроль за осуществлением власти, поддерживая дисциплину, защищая законные права и интересы граждан и служа делу развития страны.
Излагая шесть руководящих принципов развития отрасли, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам отметил, что, во-первых, необходимо обеспечить прямое и всестороннее руководство Партии, строгое соблюдение Конституции и законов, а также эффективный контроль за осуществлением власти. Инспекционная деятельность должна осуществляться в пределах установленных функций и полномочий, в строгом соответствии с требованиями законодательства и установленными процедурами, оставаясь объективной, беспристрастной и подотчётной. Децентрализация и делегирование полномочий должны сопровождаться чёткими механизмами подотчётности, инспекционного контроля и надзора.
Во-вторых, инспекционная деятельность должна ставить во главу угла интересы государства, интересы народа, обеспечение дисциплины и содействие развитию страны. Она призвана способствовать формированию чистого государственного аппарата, совершенствованию государственного управления, эффективному использованию ресурсов и созданию прозрачной среды для развития. Наряду с этим необходимо решительно бороться с коррупцией, расточительством и другими негативными проявлениями, одновременно защищая должностных лиц, добросовестно исполняющих свои обязанности и проявляющих инициативу, готовых брать на себя ответственность и внедрять новаторские подходы ради общего блага.
В-третьих, инспекционная деятельность должна сместить акцент на профилактику, раннее предупреждение и контроль рисков с самых ранних этапов и на низовом уровне, уделяя первоочередное внимание сферам, территориям и направлениям управления с повышенным уровнем риска, а также вопросам, вызывающим широкий общественный интерес.
В-четвёртых, результаты выполнения рекомендаций по итогам инспекций и повышение качества государственного управления должны стать основным критерием эффективности. Все рекомендации по итогам инспекций должны чётко определять конкретные задачи, ответственных исполнителей, компетентные органы, сроки исполнения и ожидаемые результаты.
В-пятых, организационная структура и полномочия инспекционной отрасли должны соответствовать новой модели политической системы и двухуровневой модели местной администрации, обеспечивая создание компактной, централизованной, профессиональной, единой и эффективно функционирующей системы, сохраняющей тесную связь с низовым уровнем.
В-шестых, необходимо сформировать корпус инспекторов, обладающих честностью, принципиальностью, высоким профессионализмом и современным уровнем подготовки, одновременно усиливая внутренний контроль за осуществлением власти, чтобы сама инспекционная система стала образцом неподкупности, дисциплины и ответственности при исполнении государственной службы.
Руководитель Партии и Государства также потребовал, чтобы инспекционная отрасль сосредоточила усилия на выполнении семи приоритетных задач. В их числе – совершенствование планирования инспекционной деятельности во избежание дублирования проверок при обеспечении охвата сфер повышенного риска, сокращение сроков проведения инспекций, повышение качества инспекционных заключений, а также ускорение рассмотрения и исполнения неурегулированных инспекционных заключений и рекомендаций.
Он также призвал усилить координацию с правоохранительными органами, повысить ответственность соответствующих органов, повысить эффективность рассмотрения жалоб и обращений граждан, ускорить реализацию Постановления Правительства № 164/2026/NĐ-CP и создание национальной цифровой платформы данных, интегрирующей шесть государственных баз данных.
Кроме того, Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления внутренней дисциплины, усиления внутреннего контроля и надзора, а также предотвращения злоупотребления властью, конфликта интересов, утечки информации и любого незаконного вмешательства в инспекционную деятельность.